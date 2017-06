Villingen-Schwenningen April-Frost lässt Kirschen absterben

Villinger Marktbummel: Das kalte Wetter im April macht sich bei Obst- und Gemüsepreisen bemerkbar

Kirschen für zehn Euro das Kilogramm, was noch vor kurzem nur eine Ankündigung war, ist nun süß-saure Realität. Bedingt durch den heftigen Frosteinfall in diesem Frühjahr, dem ein Großteil der Blüten an Obstbäumen zum Opfer fielen, ist die Ernte heute dementsprechend.