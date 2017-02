VillingenSchwenningen Applaus für Klein-Sophia

"Dreckspatz und Stinkesocke" als liebenswertes Abenteuer um Reinlichkeit und Elternaufmerksamkeit

VS-Villingen (in) Ein volles Haus bescherte dem Villinger Rollmops Theater das Kinderstück "Dreckspatz und Stinkesocke". Der Andrang war so groß, dass Olaf Jungmann, der das Theater in der Färberstraße 54 betreibt, etwa 20 Besucher wieder nach Hause schicken musste. "Das tat richtig weh", so der Theatermacher, der bei dem Stück gemeinsam mit Maximiliane Fleig auf der Bühne steht. Das liebenswerte Theaterstück handelt von Kindern, die sich nicht waschen wollen, und es löst endlich das Rätsel über die verlorengegangenen zweiten Socken, von denen jede Hausfrau und jeder Hausmann, jede Mutter und jeder Vater zu berichten weiß.

"Papa, weißt Du eigentlich, wie viel wertvolle Zeit man täglich mit waschen verplempert?", fragt Tochter Sophia den entnervten Vater, der eigentlich nur mal in Ruhe seine Zeitung lesen will. Für die Beantwortung solch provozierender Fragen hat er natürlich keine Zeit und verweigert der kleinen Sophia sogar den Gute-Nacht-Kuss, weil: "Du stinkst". Sophia flüchtet sich in eine herrliche Traumwelt, in der sie allerlei Abenteuer zu bestehen hat, um am Ende dann doch... oder nicht? Hier darf man gespannt sein, wie es ausgeht. Auf jeden Fall ein schönes und von den beiden Darstellern gekonnt auf die Bühne gebrachtes Theaterstück nicht nur für Kinder, das mit vielen Lebensweisheiten und natürlich mit einem besonderen Happy End daherkommt. Die selbst gefertigten Kulissen werden von den beiden Schauspielern hinter dem Vorhang immer wieder geschwind umgebaut und das Publikum darf sich immer wieder einbringen und mit guten Ratschlägen und spontanem Gesang sowohl dem Vater als auch der kleinen Sophia beistehen. Ein herrliches Abenteuer, das durch die besondere Atmosphäre des Rollmops-Theaters noch einmal einen ganz besonderen Touch bekommt.

Die nächsten Aufführungstermine sind am 12. und 19. Februar. Im März sind für den 5., 12., 19., und 26. weitere Aufführungen geplant und am 2. April gibt es eine Abschlussveranstaltung. An allen Terminen hebt sich der Vorhang um 15 Uhr. Auf der Webseite www.rollmops-theater.de kann man sein Ticket online buchen und online bezahlen