Villingen-Schwenningen Anwohner genervt von einer Bauruine mitten im Wohngebiet

Ärgernis in der Wöschhalde ist Stadt Villingen-Schwenningen bekannt. Kirche hat das Grundstück als Erbbaupacht vergeben und setzt nun ein Ultimatum

Anwohner ärgert es gewaltig, aber eine Lösung ist in Sicht: Im Villinger Wohngebiet Wöschhalde wurde ein Gebäude nicht fertiggestellt und erregt nun als „Bauruine“, wie sich ein Anwohner ausdrückt, die Gemüter. Über den Baustopp ist nichts Genaues bekannt, möglicherweise ist dem Bauherrn das Geld ausgegangen. Aber das Haus in seinem jetzigen Zustand, der laut Stadt bereits einige Zeit andauert, ist unschön. „Wir haben es bereits begangen und begutachtet“, berichtet die Sprecherin der Stadt, Oxana Brunner. Doch der Stadt seien „die Hände gebunden“. Es handele sich um ein Privatgrundstück, führt Brunner aus. Nur wenn „Gefahr besteht“, beispielsweise durch offene Leitungen, könne man einschreiten. Zwar können auch Kinder ins Haus gelangen, zum Teil sind die Sicherungen aufgedrückt – doch das sei zunächst Sache des Besitzers.

Interessanterweise könnte nun Hilfe von der Kirche kommen: Das Grundstück, auf dem die „Bauruine“ stehe, befinde sich im Eigentum der Pfarrpfründestiftung der Erzdiözese Freiburg, erklärt dazu Lisa Maria Plesker, kommissarische Sprecherin der Erzdiözese. Diese Stiftung habe das Grundstück im Wege des Erbbaurechts vergeben und sei damit weder Eigentümerin des Gebäudes noch habe sie direkten Einfluss auf dessen Schicksal.

Wie der Erbbauberechtigte, so sei auch die Stiftung an die Regelungen des Erbbaurechtsvertrages gebunden. Sollte der Erbbauberechtigte bestimmten Verpflichtungen aus diesem Vertrag zuwider handeln, könne die Pfarrpfründestiftung als Grundstückseigentümerin die Rückübertragung des Erbbaurechts auf sich verlangen, und damit also dem Erbbauberechtigten das Eigentum an dem Bauwerk entziehen, erläutert Plesker weiter. Der Zustand vor Ort sei dem zuständigen Kollegen bekannt. Er habe zuletzt im Dezember mit dem Erbbauberechtigen gesprochen. Dieser habe ihm versichert, das Bauwerk im Laufe des Jahres fertigzustellen. Sollte das nicht erfolgen, behalte sich die Pfarrpfründestiftung Konsequenzen vor.

Als Pfarrpfründe bezeichnet man das mit einem Kirchenamt verbundene Vermögen. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts wurde damit der Lebensunterhalt von Geistlichen gesichert. Früher bestellten Pfarrer und Kapläne das Land selbst oder verpachteten es und lebten von den Pachtzinsen. Heute werden diese ehemaligen Pfarrpfründe unter anderem an junge Familien vergeben.