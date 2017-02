Villingen-Schwenningen Antrag auf Brötchentasten führt zu Zuständigkeitsdebatte im Jugendgemeinderat

Die Vertreter der Jugend in Villingen-Schwenningen diskutieren über das Gratisparken. Bislang gibt es keine Einigung über eine gemeinsame Haltung

Eine Grundsatzfrage über ihre Zuständigkeiten beschäftigte die Mitglieder des Jugendgemeinderats in ihrer jüngsten Sitzung. Auslöser war der Antrag der Gemeinderatsfraktion der Freien Wähler, sogenannte Brötchentasten in ausgewählten Zonen in der Stadt einzuführen. Das Thema wurde nun auch im Jugendgemeinderat aufgegriffen und sorgte für eine lebhafte Diskussion unter den Jugendvertretern.

"Das ist ein sehr aktuelles Thema", sagte Yannik Weber, der das Konzept im Jugendgremium vorstellte. Brötchentasten ermöglichen kurzzeitiges kostenloses Parken, während dem man Schnelleinkäufe erledigen könne. Der Vorteil liege darin, dass dadurch die Innenstädte für Einkäufer wieder attraktiver gemacht werden können. "Ich merke, wie tot die Innenstädte sind", beklagte er. Durch das Gratisparken könne dem entgegengewirkt und der Einzelhandel gestärkt werden. Daher sollte der Jugendgemeinderat zu dem Antrag Stellung beziehen.

Dem stimmte auch Karl-Henning Lichte, Gemeinderat der Freien Wähler zu, der als Vertreter seiner Fraktion zugegen war. Die Verwaltung wolle das Parken teurer machen, um den öffentlichen Personennahverkehr zu stärken, sagte er. Seine Fraktion sei allerdings er Meinung, dass dies der falsche Weg sei und schlug daher die Einführung der Brötchentaste vor. "Ich fände es gut, wenn die Jugendlichen dazu eine klare Stellung beziehen", meinte der Gemeinderat.

Diese Meinung teilte allerdings nicht jedes Mitglied des Gremiums. "Ich glaube nicht, dass sich der Jugendgemeinderat damit beschäftigen sollte", meinte Tim Schlenker. Es gebe mehr als genug Themen, mit denen sich sich auseinandersetzen müssen. Das Parken betreffe hingegen die wenigsten der Jugendlichen und die wenigsten Jugendlichen seien Einzelhändler. Nils Mühlbacher stellte den Antrag, darüber abzustimmen, ob dieses Thema den Jugendgemeinderat betrifft und die Sache gegebenenfalls ruhen zu lassen.

Völlig anderer Meinung war hingegen Leni Reinemann. "Der Einzelhandel betrifft uns sehr wohl. Wenn nicht heute, dann in der Zukunft", sagte sie. Die Innenstädte müssen attraktiv bleiben, damit den Jugendlichen zukünftige Möglichkeiten, beispielsweise in Form von Arbeitsplätzen, erhalten bleiben. Auch, dass das Thema Parken Jugendliche kaum betreffe, hielt sie für falsch, da sie die Interessen der bis 21-Jährigen vertreten und Autofahren bereits ab 17 Jahren möglich ist.

Während dieser Grundsatzdiskussion über die Zuständigkeit des Jugendgemeinderats fanden sich aber auch Jugendgemeinderäte, die bereits Stellung zur Brötchentaste bezogen. So zum Beispiel der Ratsvorsitzende Sascha Keller. Man müsse beachten, dass Villingen-Schwenningen nicht irgendeine Stadt, sondern ein Oberzentrum ist und daher viele Menschen auch von Außerhalb kommen, um hier einzukaufen. "Die Brötchentaste würde das fördern", meinte er. Sebastian Kohler wiederum argumentierte, dass es bereits heute Parkplatzmangel gebe. Gratisparken durch Brötchentasten würden noch mehr Autofahrer anlocken und die Situation verschärfen, meinte er.

Zu einer endgültigen Entscheidung über die Haltung des Jugendgemeinderats zum Gratisparken kam es am Ende nicht. Das Gremium stimmte mehrheitlich dafür, das Thema in der kommenden Sitzung erneut aufzugreifen.