VS-Villingen Angriff mit Baseballschläger: Zwei Männer rauben 16-Jährigen brutal aus

Ein junger Mann ist in der Nacht zu Sonntag Opfer eines Raubüberfalls geworden. Jetzt sucht die Polizei dringend nach Hinweisen auf die beiden Täter.

Der Raub wurde am späten Samstagabend gegen 23.20 Uhr begangen. Zwei unbekannte Männer verfolgten einen 16-Jährigen von der Herdstraße über die Laiblestraße bis in die Roggenbachstraße. Ein Täter blendete den jungen Mann auf Höhe des Hundeplatzes mit einer Taschenlampe und bedrohte ihn mit einem Messer, berichtet die Polizei.



Anschließend griff derselbe Maskierte nach dem Handy des Opfers und warf es in die angrenzende Wiese. Dann wurde der 16-Jährige unvermittelt von dem zweiten Täter mit einem Baseballschläger in den Rückenbereich geschlagen. Das Opfer wurde anschließend aufgefordert, seine Wertsachen auszuhändigen. Dem kam der junge Mann nicht nach, woraufhin der zweite Maskierte eine Pistole zückte, um der Aufforderung Nachdruck zu verleihen.



Der erste Täter durchsuchte nun das Opfer und entwendete aus dessen Jackentasche den Geldbeutel. Die beiden unbekannten Räuber flohen im Anschluss durch die Laiblestraße in Richtung Schwedendammstraße. Eine sofort durch die Polizei eingeleitete Fahndung im Tatortbereich nach den beiden Männern blieb ergebnislos. Die Pistole und das Messer konnten später auf Höhe der Tonhalle am Brigach-Ufer in der Schwedendammstraße aufgefunden werden.

Polizei sucht Zeugen

Bei der Pistole handelt es sich um eine Softair-Waffe. Die beiden Räuber trugen während der Tat Masken und werden wie folgt beschrieben: Der erste Täter ist rund 1,70 Meter groß, schwarze Maske, trug eine dunkle Winterjacke und schwarze Jeans. Die Person sprach relativ gut Deutsch und kommunizierte mit dem zweiten Täter vermutlich in arabischer Sprache. Die Stimme dieses Räuber klang nach einem Jugendlichen zwischen 15 und 17 Jahren.

Der zweite ist rund 1,80 Meter groß, trug eine schwarze Maske und eine grüne Winterjacke. Vor der Tat trugen beide Räuber Basecaps. Zeugen werden dringend gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Villingen (07721/6010) in Verbindung zu setzen. Besonders relevant wären dabei Beobachtungen in der Zeit zwischen 23 Uhr und 23.25 Uhr im Bereich der Villinger Südstadt, speziell der Bereich Kino Blueboxx, Herdstraße und Laiblestraße, sowie ab 23.25 Uhr der Raum des Fluchtwegs der beiden unbekannten Täter von der Roggenbachstraße vermutlich in Richtung Schwedendammstraße.