Villingen-Schwenningen Angeklagter schmückt sich mit falschen Titeln

Verfahren wegen Betrugs vor dem Amtsgericht Villingen eingestellt. Neuer Ärger droht wegen Titelmissbrauch

Villingen-Schwenningen (us) Ein nicht alltäglicher Betrugsfall beschäftigte dieser Tage das Amtsgericht in Villingen. Denn der Tatvorwurf des Betruges entpuppte sich im Nachgang viel mehr als Missbrauch von Titeln. Der nun von der Staatsanwaltschaft verfolgt werden muss.

Zur Verhandlung war der Angeklagte nicht erschienen. "Weil ich finde, dass es für uns alle besser ist, wenn ich ihn allein vertrete", erklärte der Anwalt dazu. Der Mandant scheint nämlich eine eigenwillige Persönlichkeit zu sein, wie auch Richter Bäumler schon erfahren musste. Der 40-jährige hatte wenige Wochen vor dem Prozess in einem sozialen Netzwerk ein Posting mit deftigen Beleidigungen von sich gegeben gegenüber der Staatsanwaltschaft und dem Richter selbst. "Ich habe überlegt, ob eine Beleidigungsanzeige sinnvoll ist, habe aber darauf verzichtet", erklärt Richter Bäumler dazu.

Worum es dann bei dem Prozess in Abwesenheit geht, ist bei der Verlesung des Strafbefehls allerdings ebenfalls skurril genug. Zu einem nicht genau feststellbaren Zeitpunkt habe der Angeklagte ein Seminar bei einer Unternehmensberatung in Trier gebucht. Zu dem Seminar selbst im September 2016 ist der Angeklagte aber nicht erschienen und hat auch nicht bezahlt. Die Firma forderte daraufhin fast 2000 Euro, sprach von Betrug und brachte dies zur Anzeige.

Der Verteidiger allerdings zerpflückt diesen Vorwurf. Wo denn die Anmeldung sei, die sein Mandant angeblich abgegeben habe? Und wenn diese Anmeldung von der Firma nicht vorgelegt werde, welchen Beweis habe sie dann, dass diese Anmeldung überhaupt geschehen sei? Niemand wisse zudem, ob dieses Seminar überhaupt stattgefunden hat. Dabei werde auf der Homepage der Unternehmungsberatung ausdrücklich eine schriftliche Anmeldung verlangt.

Ein bisschen schwierig sei es schon, gibt Richter Bäumler zu Protokoll. Man bräuchte doch zumindest einen Beweis für den Betrug, gibt es da denn wirklich nichts? Er wendet sich an die Staatsanwältin, die aber nur mit der Schulter zuckt. Viel schwerwiegender wiegt für den Richter allerdings ohnehin die nachweisbare Tatsache, dass der Beschuldigte, als er die Zahlungsaufforderung erhalten habe, zum Ausdruck gebracht habe, dass er Richter am Landgericht sei und viele Rechtsanwälte kenne. "Der wollte wohl Eindruck schinden", so Bäumler.

Der Missbrauch von Titeln sei aber eindeutig eine Straftat. "Das sollte die Justiz stärker beschäftigen als die Nichtteilnahme an einem Seminar". Deshalb schlägt der Richter vor, das Verfahren wegen Betruges einzustellen. Nach einiger Bedenkzeit willigt die Staatsanwältin ein und das Verfahren wegen Betrugs wird eingestellt.

"Ob die Staatsanwaltschaft nun wegen des betrügerischen Führens eines Titels ein neues Verfahren einleitet, das bleibt ihr überlassen. Ich kann das nicht", bringt es Richter Bäumler auf den Punkt. Die Sache mit dem Missbrauch von Titeln allerdings könnte demnächst bei Richter Bäumler aber auf den Tisch kommen.