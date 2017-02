VS-Schwenningen Ampel an Unfallkreuzung bald rund um die Uhr in Betrieb

Ampel an Unfallkreuzung bald rund um die Uhr in Betrieb

Immer wieder kracht es im Kreuzungsbereich von Spittelstraße und Austraße in VS-Schwenningen, meistens in der Nacht, wenn die Ampel von 21 bis 06 Uhr ausgeschaltet ist. Nun soll die Ampelanlage auf Dauerbetrieb umgestellt werden.

VS-Schwenningen - (jef) Am Mittwoch ereignete sich ein schwerer Unfall im Kreuzungsbereich von Spittelstraße und Austraße in VS-Schwenningen (wir berichteten). Dabei wurden drei Personen verletzt, eine junge Frau schwer. Der Unfall reiht sich ein in eine Serie heftiger Zusammenstöße an dieser Kreuzung im vergangenen Jahr.

Meistens krachte es in der Nacht, wenn die Ampelanlage von 21 bis 6 Uhr morgens ausgeschaltet ist. Um diese Unfallhäufungsstelle zu entschärfen – so stuft die Polizei den Kreuzungsbereich formal ein – will die Stadt Villingen-Schwenningen die Ampelanlage bereits in der kommenden Woche auf einen 24-Stunden-Betrieb umstellen. Das bestätigte Stadtsprecherin Oxana Brunner auf SÜDKURIER-Nachfrage.

"Wir hatten 2016 sieben Unfälle an dieser Kreuzung", bilanziert Pressesprecher Harri Frank vom Polizeipräsidium Tuttlingen. Man könne jedoch nicht von einem Unfallschwerpunkt sprechen. Dies sei erst der Fall, wenn die Unfälle an einer Stelle beispielsweise alle beim Abbiegen nach links passieren würden, führt Stadtsprecherin Brunner weiter aus. Bei der Schwenninger Kreuzung sei das Unfall-Muster aber nicht einheitlich.

Nichtsdestotrotz wurde die Kreuzung bei einer Verkehrsschau im November vergangenen Jahres von einer Kommission der Stadt, der Polizei und der Feuerwehr besichtigt. "Die einfachste Lösung ist, die Ampel 24-Stunden in Betrieb zu nehmen", fasst Frank die Beratungen der Kommission zusammen. Polizei und Stadt sind nun hoffnungsvoll, dass dieses einfache Mittel schnell Besserung bringt. "Wir werden die Unfallzahlen aber im laufenden Jahr weiterhin beobachten", so Frank.