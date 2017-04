Villingen-Schwenningen Ampel-Probleme in der Mönchweiler Straße

Eine Ampel, die keiner braucht: Diesen Eindruck hat der gemeine Autofahrer von der neuen Lichtzeichenanlage in der Mönchweiler Straße in Villingen.

Nach dem diese Fußgängerampel kurzzeitig in Betrieb war, wurde sie wieder abgeschaltet und verhüllt. Das riecht förmlich nach Schildbürgerstreich, Amtsschimmel, Skandal. Aufklärung lieferte Bauamtsleiter Holzmüller jetzt auf im Technischen Ausschuss.



Die neue Ampel ist laut Holzmüller mit der löblichen Absicht errichtet worden, jenen Fußgängern, die den Fußweg an der Brigach nutzen, gefahrlos über die vielbefahrene Mönchweilerstraße zu helfen. Allerdings hat sich herausgestellt, dass sie nicht mit der nahegelegenen Verkehrsampel an der Kreuzung zur Friedrichstraße harmoniert. Die Autofahrer wurden durch die beiden unmittelbar hintereinander liegenden Ampeln mächtig irritiert.



Nun will die Stadt eine Induktionsschleife verlegen, um die Anlagen zu einem harmonischen Miteinander bei der Verkehrsregulierung abzustimmen. Das Problem: Für die Verlegung der Schleifen in der Fahrbahn bedarf es wärmerer Temperaturen als die vorherrschenden. Kurzum, das Wetter ist schuld. Doch am Ende wird, darauf vertrauen wir als notorische Optimisten, doch noch alles gut werden: Das Wetter und auch diese Ampel.