Villingen-Schwenningen Amerikaner sorgt für Sprach-Spaß an der Bickebergschule

Neues Projekt für Villinger Jugendliche: Mit Philip Gamble lernen Schüler spielerisch die englische Sprache.

VS-Villingen – Die Bickebergschüler mussten am Freitag wieder "Goodbye" sagen. Der Amerikaner Phillip Gamble war diese Woche im Rahmen des "Native Speaker Projects" an der Schule zu Besuch, um den Schülern die englische Sprache und amerikanische Kultur näher zu bringen.

16 Schüler der Klassen sieben bis neun haben an dem sprachfördernden Programm teilgenommen. "Ich habe das Projekt auf Facebook gefunden", erzählt Englisch-Lehrerin Corinna Sukale. Das "Native Speaker Project" soll Schülern die Möglichkeit geben, ihr im Unterricht gelerntes Wissen anzuwenden. Im Gegensatz zum theoriegeprägten Unterricht verbringen die Schüler Zeit mit einem Muttersprachler, mit dem sie das Gelernte anwenden können. "Meine Arbeit ist es, den Kindern die Angst vor dem Englisch-Sprechen zu nehmen", sagt Gamble. Lernen durch Tun, das ist die Idee hinter seinem Besuch.

Der gebürtige Amerikaner aus Atlanta wohnt derzeit in einer Stadt in der Nähe von Bielefeld. Neben seiner Tätigkeit im Projekt ist er hauptberuflich American-Football-Spieler und zog für das Hildesheimer Team nach Deutschland. "Ich spiele in der Ersten Liga für die Hildesheim Invaders", sagt Gamble. Er sei über einen Zeitungsartikel auf das Programm gestoßen. "Ich hatte viel Freizeit und da dachte ich mir, warum mache ich nicht so was." Einen großen Unterschied zwischen Deutschland und den USA sehe er in der Reife der Kinder. "Hier dürfen Jugendliche schon ab 18 trinken. Außerdem kennen sich schon ganz junge Kinder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln aus. In den USA würden die Eltern ihre Kinder nicht allein Zug fahren lassen", sagt Gamble und lacht.

Montag bis Freitag wurden die Tage typisch amerikanisch gestaltet. "Wir haben Dodgeball, Basketball und Tauziehen gespielt", sagt Gamble. Gemeinsam bereiteten sie ein leckeres amerikanisches Frühstück zu und stellten selbst gemachte Milchshakes her. "Wir haben uns mit den verschiedenen Staaten der USA auseinandergesetzt. Die Schüler durften berühmte Leute und Hauptattraktionen eines jeweiligen Staates recherchieren." Für Gamble gab es einen Rundgang durch Villingen. "Es ist mal eine nette Abwechslung, in einer so schönen Stadt zu sein."

Trotz des ganzen Spaßes haben die Kinder einiges gelernt. "Ich hatte anfangs Angst, Englisch zu sprechen" sagt Kevin Haller aus der achten Klasse. "Mein Englisch hat sich seitdem verbessert." Neben dem Kochen und dem Rundgang waren die Sportarten seine Favoriten. "Besonders Dodgeball hat mir sehr gut gefallen", sagt der 13-jährige. Englisch-Lehrerin Corinna Sukale ist zufrieden mit ihren Schülern. "Sie haben das super gemacht", freut sich die Pädagogin.

Das Projekt

Das "Native Speaker Project" wurde von der Firma "Meinschulprojekt" ins Leben gerufen. Sinn und Zweck des Programmes ist, dass Schüler einen Einblick in die Sprache und Kultur eines Muttersprachlers erhalten. So können auch Schüler, die sich einen Auslandaufenthalt nicht leisten können oder möchten, mehr über ein fremdes Land erfahren und ihre Sprachkenntnisse verbessern. Bei dem Projekt reist ein Muttersprachler drei bis fünf Tage lang an eine Schule. Der Schwerpunkt des Besuchs liegt darin, dass die Kinder in einer lockeren und spielerischen Atmosphäre das Sprechen in der Fremdsprache üben. (anb)