VS-Obereschach Altenwerk Obereschach stellt sein Programm für 2017 vor

Gut besucht war das erste Treffen des Altenwerks im neuen Jahr. Im Gasthaus „Schweizerhof“ gab es einem kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr mit Vorträgen, Ausflügen und gemütlichen Zusammenkünften.

Hans-Günter Weiler, der seit über 25 Jahren das Altenwerk leitet, konnte den Seniorinnen und Senioren wieder ein abwechslungsreiches Programm für das laufende Jahr präsentieren.

Bereits am Mittwoch, 15. Februar, um 15 Uhr findet im Gasthaus „Schweizerhof“ ein Vortrag über die Neuerungen in der Pflegeversicherung statt. Am Donnerstag, 23. März, ebenfalls um 15 Uhr zeigt Winfried Steinel im Gasthaus „Sonne“ einen Film über die Insel Langeoog.

Im April steht schon der erste Ausflug auf dem Programm. Dieser führt am Mittwoch, 5. April, um 14 Uhr zur Klavierfabrik Sauter nach Spaichingen. Für den Monat Mai ist eine Betriebsbesichtigung vorgesehen und führt am Mittwoch, 10. Mai, um 12.45 Uhr nach Mengen zur Nudelfabrik Buck/Gaggli. Am Mittwoch, 21. Juni, um 14.15 Uhr geht es zu einer Führung nach Donaueschingen rund um die neue Donauquelle und am Mittwoch, 26. Juli, um 13 Uhr nach Waldenbuch zu einer Besichtigung der Schokoladenfabrik Ritter. Am Mittwoch, 9. August, um 14.15 Uhr ist Abfahrt zum Hohnermuseum in Trossingen und am Mittwoch, 6. September, um 13.30 Uhr zu einer Kirchenführung in Lautenbach im Renchtal. Ein letzter Ausflug führt am Mittwoch, 18. Oktober, um 13.30 Uhr nach Balingen-Weilstetten zur Besichtigung des Fruchtsaftherstellers Stingel.

Am Mittwoch, 15. November, um 15 Uhr ist das Altenwerk wieder Gast in der heimischen Grundschule und am Donnerstag, 7. Dezember, um 14.30 Uhr klingt das Jahr mit einer Adventsfeier im Gasthaus „Sonne“ aus.