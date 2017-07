Villingen-Schwenningen Altenheim St. Lioba feiert 60. Geburtstag

Gegründet wurde die Einrichtung in Villingen von der Baugenossenschaft Familienheim, geleitet ursprünglich von Benediktinerinnen. Am Samstag, 15. Juli, wird ab 11 Uhr gefeiert.

Villingen-Schwenningen – Im weitläufigen Park des Hauses St. Lioba plätschern fröhlich die Brunnen, an denen die Bewohner gern verweilen. Dort befindet sich auch das Areal, in dem die Tiere des Hauses – eine Ziege und Vögel – untergebracht sind, die beiden Hauskatzen kommen und gehen auf dem Gelände und im Haus, wie es ihnen gefällt. Trotz des überall hörbaren fröhlichen Stimmengewirrs ist es relativ ruhig. Das wird sich am Samstag ändern, denn die Einrichtung feiert ihr 60-jähriges Bestehen. „Dann ist hier Gewusel“, sagt die Hauswirtschaftsleiterin, Erika Lehmann, und lacht. Die Bevölkerung ist zu dem Fest mit dem Motto "Hereinspaziert – Manege frei!" eingeladen.

St. Lioba: Das Altenheim St. Lioba wurde von der Baugenossenschaft „Neue Heimat“ (jetzt Familienheim) gebaut, im Dezember 1957 eröffnet und bis 1992 von Ordensschwestern der Benediktinerinnen der Heiligen Lioba geleitet. 1992 übergaben die Schwestern die Organisation der Einrichtung an einen weltlichen Leiter, es gab keine Nachfolgerinnen. Die katholische Gesamtkirchengemeinde wurde Träger des Altenheimes St. Lioba. Im Oktober 1997 zogen sich die Ordensschwestern in ihr Mutterhaus in Freiburg zurück. Es gab die zum Haus gehörende Kapelle, in der regelmäßig öffentlich zugängliche Gottesdienste gehalten werden, sie erinnert an die Ursprünge des Hauses.

Aktuell: Träger des Hauses sind die Caritas Altenhilfe St. Lioba gGmbH und die katholische Gesamtkirchengemeinde Villingen. 2004 wurde die Einrichtung um das betreute Wohnen erweitert, die seit Ende der 90er Jahre bestehende Tagespflege fand im Tagesstüble neue größere Räume. Mit dem Café Marie in der Marie-Curie-Straße unterhält St. Lioba eine zweite Tagespflegeeinrichtung für Senioren. Im Pflegeheim in der Roten Gasse gibt es 128 Plätze, in der Tagespflege 34 Plätze. 170 Mitarbeiter werden aktuell beschäftigt. „Besonders freuen wir uns, dass gerade drei indische Schwestern des Ordens bei uns mithelfen“, erklärt Erika Lehmann. „Übrigens bieten wir auch einen offenen Mittagstisch an“, ergänzt Christoph Müller von der Verwaltung.

Das Fest: Das Altenheim St. Lioba ist zusammen mit dem Familienzentrum St. Konrad Gastgeber. Gefeiert wird ab 11 Uhr, gestartet wird mit einer Andacht in der Kapelle. Dann folgt ein buntes Programm: Clown Enrico (Henry Greif) kommt um 13 Uhr, die Kinder des Familienzentrums beteiligen sich zwischen 15 und 15.30 Uhr mit Vorführungen an dem bunten Mittag, die Jugendkapelle der Stadtmusik Villingen trägt zur musikalischen Unterhaltung bei, ebenso Alleinunterhalter Ernst Weisser aus Weiler. Außerdem wird die Tanzgruppe der historischen Bürgerwehr und Trachtengruppe zu Gast sein. Für die Kinderunterhaltung ist mit Aktionen, wie Ponyreiten, Kinderschminken, Feuerspucken, Schlangennummer und Bastelangeboten, gesorgt. Und das leibliche Wohl kommt auch nicht zu kurz. Spannend wird es bei der Tombola. „Wir möchten herzlich für die zahlreichen Spenden danken“, sagen Erika Lehmann und Carolin Stadelmann vom sozialen Dienst. Der Erlös aus der Tombola wird aufgeteilt zwischen Kindergarten und Tierpflege. Es gibt noch eine weitere Besonderheit: Der Samstag ist gleichzeitig Eröffnungstag einer Ausstellung in den Gängen des Hauses mit Bildern der Teilnehmer aus dem von Künstler Bernd Schmitt geleiteten Aquarell-Kurs der Volkshochschule.