VillingenSchwenningen Alte Schwenninger Klinik wird im Mai verschwunden sein

Die Abriss-Arbeiten an dem weitläufige Komplex liegen gut im Zeitplan: 370 Wohneinheiten sollen auf dem 80 000 Quadratemter großen Areal neu entstehen. Ein Großteil der Immobilien ist bereits verkauft

Villingen-Schwenningen – Ein Drittel des Gebäudes ist weg – so der Zwischenstand der Abrissarbeiten am Klinikgebäude im Stadtbezirk Schwenningen. Riesige Löcher klaffen mittlerweile im massivsten Gebäude des Komplexes, dem Bettenhaus C. Seit die Firma Lämmle Anfang Oktober den ersten Arm des Abrissbaggers an das ehemalige Schwesternwohnheim setzte, wurde kontinuierlich auch durch die Wintermonate durchgearbeitet. Sollte alles nach Plan laufen, könnte im Frühjahr bis Sommer 2018 mit dem Bau des Wohngebiets Eschelen auf dem knapp 80 000 Quadratmeter großen Klinikareal begonnen werden.

„Lassen Sie mich mal auf den Plan schauen: Die Gebäude L, K, H und I sind weg“, sagt Architekt Gregor Braun, mit seiner Stadtentwicklungs-GmbH Inhaber des Baurechts. Konkret bedeuten Brauns Worte, dass die Pathologie, die Verwaltung, das Schwesternwohnheim und die Verwalterwohnungen bis dato dem Erdboden gleich gemacht sind. Währenddessen läuft in den noch stehenden Gebäuden parallel die Entkernung weiter. Ein äußerst langwieriger Prozess mit Anspruch auf Präzision. Die Gebäudeteile müssen nach Baustoffen wie Glas, Holz, Metall erfasst und getrennt werden. „Die Schadstoffe fallen weg, ein großer Teil der Materialien wird wiederverwendet“, sagt Braun. Laut Braun ist die Rodung der Gehölze ebenfalls beendet. Damit hätte das Unternehmen Hager, das nach Angaben eines Mitarbeiters erst Anfang letzter Woche mit der Maßnahme begann, quasi eine Punktlandung hingelegt. Denn ab 1. März darf zum Schneiden und Sägen von Gehölz nicht mehr zur Motorsäge gegriffen werden.

Im Mai soll der Abriss, für den ab Oktober neun Monate veranschlagt wurden, abgeschlossen sein. Somit wäre der Weg frei für die Erschließung des Geländes, bei der die Verhandlungen mit einem Tiefbauunternehmen weit vorangeschritten sind. „In den nächsten Tagen wird der Vertrag unterzeichnet“, sagt Braun. Somit könnte ab Mai der Straßen- und Kanalisationsbau erfolgen. Für die Erschließung des künftigen Baugebiets wsind etwa neun Monate anberaumt.

Zwischenzeitlich scheint auch die für den Verkauf der entstehenden 370 Wohneinheiten zuständige Kerstin Braun ganze Arbeit geleistet zu haben. Zwei Drittel der Einheiten seien vertraglich veräußert, für das andere Drittel stehen die Interessenten kurz vor dem Gang zum Notar.

Im Wohngebiet Eschelen sollen neben vier Stadtvillen etwa 30 bis 40 Reihenhäuser entstehen. Der Rest der Wohneinheiten verteilt sich auf zwei- bis viergeschössige Mehrfamilienhäuser. Ein Parkgelände und Nahversorger bereichern das Areal.

Das Klinik-Areal

Seit der Eröffnung des Schwarzwald-Baar-Klinikums im Juli 2013 ruhten im Schwenninger Klinikum die Aktivitäten. Zwischenzeitlich erlitt der Gebäudekomplex bis zum Engagement eines privaten Sicherheitsdienstes intensiven Sachschaden durch Vandalismus. Die Ärztevilla stand nach Brandstiftung gar in Flammen. Nach zweifacher Auslage des Bebauungsplanentwurfs erhielt Gregor Braun im Sommer 2016 das Baurecht. Die Rebholz Immobiliengruppe aus Bad Dürrheim hat sich auf dem Klinikareal ebenfalls knapp 7000 Quadratmeter für ein eigenes Projekt gesichert. (häm)