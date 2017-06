vor 3 Stunden Eberhard Stadler Villingen-Schwenningen Alt-OB Gerhard Gebauer wird am 16. Juni beigesetzt

Die Beerdigung des ehemaligen Oberbürgermeisters Gerhard Gebauer, der am vergangenen Samstag im 91. Lebensjahr gestorben ist, wird in gut einer Woche, am Freitag, 16. Juni, stattfinden. Ab heute liegen in den Bürgerservice-Zentren der Stadt auch Kondolenzbücher aus, in denen sich Bürger eintragen können.