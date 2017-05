Villingen Als im Villinger Westen noch gefischt wurde

Vom Damm und Weiher am Sachsenwälde. Oberforstdirektor Förster dachte noch 1976 an Wasser-Erholung

VS-Villingen – Bei Berufen in der Vergangenheit kann man an vieles denken, an Stadt- und Tor-Knechte, an Zapfenwirte und Wein-Kontrolleure, an Ziegelherren oder auch an Schwarzbäcker. Dass es in Villingen jedoch mal Berufsfischer gab, wie den Mathias Riegger, das hätte selbst der gebürtige Villinger mit Historien-Ambitionen nicht gedacht.

Der Fischer Riegger ging nun aber nicht wegen seiner aufrichtigen berufsständischen Haltung in die Annalen ein, vielmehr wurde er 1683 „eingetürmt“ und wenige Tage später noch mit einer sehr hohen Geldstrafe von 50 Gulden belegt.

Denn seine Straftat hatte mit dem Neuen Weiher ganz im Westen der Stadt zu tun. Dort, wo der Warenbach noch heute fließt, war der Bach einst mit einem vier Meter hohen Damm zu einem „Weiher mit ziemlich großer Ausdehnung“ aufgestaut.