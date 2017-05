Villingen-Schwenningen Als Rad-Stadt kann VS nicht punkten

Schlechter Platz bei großer ADFC-Umfrage trotz kleiner Verbesserungenin der Doppelstadt.

Villingen-Schwenningen – Vor zwei Jahren berichtete der SÜDKURIER in einer 18-teiligen Serie über die Situation für Radfahrer in der Stadt. Insbesondere die Radwegesituation wurde dabei beleuchtet, Erfahrungen von Bürgern veröffentlicht und Verbesserungsvorschläge gemacht. Was hat sich seither für die radfahrende Bevölkerung getan? Einerseits gibt es einige erfreuliche Entwicklungen. Andererseits zeichnet insbesondere das aktuelle Ergebnis der Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC) zum Fahrradklima in deutschen Städten für das Jahr 2016 kein sehr schmeichelhaftes Bild für die Stadt Villingen-Schwenningen.

Von 98 bewerteten Städten in der Größe von 50.000 bis 100.000 Einwohnern belegt die Doppelstadt mit einer Note von 4,4 den 94. Platz. Und bekommt sogar noch schlechtere Noten als im Jahr zuvor. Weit vorn auf der Liste liegen bundesweit dabei Städte wie Nordhorn, Greifswald oder Emden. Aus Baden-Württemberg sind Konstanz, Friedrichshafen, Tübingen und Offenburg unter den ersten 20 Städten zu finden.

Woran liegt es, dass die radfahrenden Bürger, die an der Umfrageaktion teilgenommen haben, so schlecht über ihre Stadt denken? Von den 27 Fragen rund um die Situation für Fahrradfahrer, die beantwortet werden konnten, hatten die befragten Bürger tatsächlich nur für zwei eine befriedigende Antwort gegeben: Dass die Einbahnstraßen der Innenstadt für Fahrradfahrer auch in Gegenrichtung befahrbar sind und dass es eine gute Ausschilderung für Radler gibt.

Bei der Frage zur Beschaffenheit von Radwegen jedoch gab es ein Mangelhaft, genau wie für die Frage nach der Säuberung der Radwege oder zum allgemeinen Komfort.

Henning von Schnakenburg, zuständig für die Radverkehrsplanung bei der Stadtverwaltung, kann diese ausgesprochen schlechte Platzierung im Ranking der ADFC Studie nicht nachvollziehen. „Die Stadt hat einige sehr gute Projekte abgeschlossen, darunter den Radweg zwischen Marbach und Villingen sowie den Neckarradweg am Schwenninger Flughafen“, erläutert von Schnakenburg.

Allerdings brauche die Umsetzung von Verbesserungen an der Infrastruktur doch mehr Zeit. „Wer sich 2014 über mangelhafte Zustände aufgeregt hat und zwei Jahre später an derselben Stelle dann keine Änderung sieht, der wird dann eben noch gefrusteter“, erklärt er sich die noch schlechtere Bewertung der Stadt als das Jahr zuvor. Dazu komme, dass das öffentliche Interesse am Radverkehr auch medial zugenommen hat. „Wenn die Leute beispielsweise von Fernradwegen lesen oder über den Ausbau des Freiburger Radwegenetzes erfahren, haben sie auch für unsere Stadt höhere Erwartungen“, so von Schnakenburg.

Dass tatsächlich nicht alles schlechter geworden ist, zeigt stellvertretend nur ein kleines Beispiel. Vor zwei Jahren bemängelte SÜDKURIER-Leser Max Bammert noch den Umstand, dass man den Verbindungsweg von der Kreuzung Peterzeller Straße hinunter zur Sebastian-Kneipp-Straße nicht benutzen dürfe, der Weg zudem eine Schotterpiste sei. Dies hat sich geändert, denn die Stadt hat den Weg großzügig asphaltiert und für Radfahrer freigegeben.

In der nächsten Zeit wird der SÜDKURIER anhand der Fragen aus dem ADFC-Katalog Missständen in der Stadt nachgehen sowie Verbesserungen und Lösungsmöglichkeiten benennen.