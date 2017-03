VillingenSchwenningen Alltagstest: Zwei Tage unterwegs mit dem Elektroauto

800.000 Kilometer hat unster Auto in seinem Leben bisher mit einem Verbrennungsmotor zurückgelegt. Für zwei Tage steigt er auf Elektroantrieb um. Er stellt fest: Die Beschleunigung passt, die Reichweite auch. Einen Wermutstropfen gibt es am Ende dann aber doch.

Strahlend weiß und völlig unauffällig steht das E-Mobil mit der Ladestation verbunden auf dem Hof des Autohauses. Zwei Tage Elektromobiliät stehen bevor. Was werden sie bringen? Mehr als 800 000 Kilometer Verbrennererfahrung liegen hinter dem Autor und nun der Ein- und Umstieg auf die völlig neue Antriebsart. Elektroantriebe sind aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken, allein wenn die direkte Kabelverbindung zum Kraftwerk fehlt, muss die elektrische Energie mitgeführt werden. Waren die ersten Elektrofahrzeuge vor 100 Jahren noch mit tonnenschweren Bleibatterien ausgestattet, ziehen moderne Elektroautos aus deutlich leichteren Lithium-Ionen Akkus ihren Energiebedarf.

Die ersten Meter: Das Starten des Renault Zoe bringt dann die erste Überraschung. Nicht das vertraute Brummeln eines Ottomotors signalisiert den Startvorgang – lediglich ein akustisches Signal und der Schriftzug Ready quittieren Fahrbereitschaft. Den Wählhebel auf "D" gestellt und das zögerliche Lösen der Fußbremse treibt im ersten Augenblick die Neugier nach oben. Was wird geschehen?

Ein leises, fast nicht wahrnehmbares Surren und der Wagen setzt sich in Bewegung. Ein vorsichtiger Druck auf das Gaspedal und der sanfte Druck in den Fahrersitz verrät deutliche Beschleunigung. Der Begriff Gaspedal dürfte wohl in Elektrofahrzeugen völlig fehl am Platz sein. Behänd nimmt das Fahrzeug Fahrt auf und das Loslassen des Beschleunigungspedals bewirkt den gewohnten Motorbremseffekt. Was in diesem Augenblick im Motormanagement allerdings passiert, lässt das Herz des E-Mobilisten höherschlagen.

Die Bremsenergie wird nicht in nutzlose Wärme umgewandelt. Der eben noch als Vortriebsaggregat wirkende Motor wird zum Dynamo umgeschaltet und lädt nun den Antriebsakku. Lade– und Entladezustände werden auf dem Display optisch auffällig angezeigt.

Alltagstauglichkeit: Wer sich auf die Elektromobilität einlässt, muss sich mit dem Laden der Akkus am Stromnetz auseinandersetzen – allerdings nur in den ersten Stunden dieser neuen Mobiliäts-Ära. Es dürfte in Zukunft völlig selbstverständlich sein, dass am Morgen das Auto vom Netz getrennt wird und die geplante Fahrt aufgenommen wird. 202 Kilometer Reichweite verspricht das Display an diesem Morgen – die Scheiben sind zugefroren – also wird die Heizung eingeschaltet. Auch hier ein Unterschied zum Verbrenner: Die Heizung wirkt im Einschaltaugenblick und nach zwei Minuten Laufzeit, ist der Wagen wohltemperiert und die Scheiben eisfrei.

Die Fahrt kann beginnen. Zügig schnurrt das E-Mobil im morgendlichen Berufsverkehr und im Fahrer steigt das angenehme Gefühl: Zu Hause speist der üppige Sonnenschein die Photovoltaikanlage und sorgt somit auf Umwegen für eine Co2-freie Autofahrt. Der Weg führt von Brigachtal nach Dauchingen. Geht es leicht bergauf, wie beim Nordbogen, nimmt die theoretische Reichweite schneller ab. Geht es leicht bergab, wie auf der Landstraße nach Dauchingen, nimmt sie wieder zu.

Fahrspaß pur verspricht auch das grandiose Beschleunigungsvermögen. Aus dem Stand ist man in drei Sekunden auf Tempo 50 – solche Schnellstarts gehen allerdings auf Kosten der Reichweite. Die flotte Fahrt über die Schnellstraße nach Donaueschingen wird mit einem durchschnittlichen Energiebedarf von zwölf Kilowatt angezeigt. Zurück an der heimatlichen Steckdose zeigt die Ladeanzeige noch 75 Prozent der möglichen Kapazität an. Weiteren Fahrten in der Raumschaft steht an diesem Tag daher nichts im Wege.

Lademöglichkeiten: Bei allen durchweg positiven Fahrterlebnissen sollen aber auch die Wermutstropfen nicht verschwiegen werden. Das Laden an öffentlichen Ladestationen wird zum Lotteriespiel. Zweimal musste der Autor wahrnehmen, dass die Ladesäulen durch andere E-Mobile belegt waren. Allein die Säule beim Landratsamt sorgte für einen kräftigen Schluck Elektronen für den Akku – ebenso stand die Ladestation in Dauchingen bereit, den Akku zu füllen. Wäre es nicht eine gute Idee, wenn viele Straßenlampenmasten an geeigneten Stellen mit einer Ladebuchse versehen wären, welche die Energieversorgung der E-Fahrzeuge erleichtern würden?

Rund ums E-Auto

Derzeit wird der Kauf eines reinen Elektroautos vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle mit 4000 Euro bezuschusst. An zahlreichen Autobahntankstellen stehen mehrere Ladestationen zur Verfügung, die binnen 30 Minuten die Akkus auf 80 Prozent der Nennkapazität aufladen. Auch für die Garage zu Hause werden Schnellladestationen angeboten, welche den Ladevorgang erheblich abkürzen. Laut Jürgen Stadelbauer vom gleichnamigen Autohaus, wird das Modell Zoe auch mit einer Batterie für eine Reichweite von 400 Kilometern angeboten. Damit vergrößert sich der Aktionsradius pro Ladung erheblich.