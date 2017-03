Villingen-Schwenningen Alle Schulen in VS sollen eine Lautsprecheranlage bekommen

Alle Schulen in VS sollen eine Lautsprecheranlage bekommen

Gemeinderat gibt ein Konzept zur Nachrüstung der Schulen in Auftrag. Bisher ist die Ausrüstung desolat. Punktsieg für den neuen Jugendgemeinderat

Dank der Initiative des neu gebildeten Jugendgemeinderates ist jetzt ein brisantes Thema erneut auf die Tagesordnung des "großen" Gemeinderates gekommen: Der Missstand nämlich, dass rund 70 Prozent der Schulen in städtischer Trägerschaft keine, oder keine ordentlich funktionierende elektrische Lautsprecheranlagen (ELA) haben. Eine zentrale Durchsage der Schulleitung, etwa in Notfällen wie ein Brand oder Amoklauf, sind dort nicht möglich.

"Das ist für uns ein Unding", nannte Jugendgemeinderäten Ruth Beitz diesen Missstand am Mittwoch in öffentlicher Sitzung des Gemeinderates unverblümt beim Namen. Im Namen des Jugendgemeinderates drängte sie auf eine rasche Nachrüstung. Bei den Stadträten und der Verwaltung stieß sie mit dieser Kritik auf offene Ohren. Sie musste aber auch erfahren, dass die Umsetzung einer Nachrüstung ziemlich kompliziert und recht teuer ist. Und dazu kam noch die Aussage von Dieter Kleinhans, dem Chef des Hochbauamtes, der sagte: "Eine schnelle Lösung wird es nicht geben".

Zur Vorgeschichte gehört, dass nach dem Amoklauf von Winnenden 2009 ein Ausschuss des Landtags unter anderem die Ausstattung der Schulen mit Alarmierungssystemen sowie die Vereinheitlichung von Alarmierungssystemen empfohlen hat. Während der Landkreis alle seine Schulen in den Jahren 2011/12 damit ausgerüstet hat und auch noch Zuschüsse vom Land bekam, hat die Stadtverwaltung VS gar nichts getan. Im Nachhinein heißt es, der damalige Leiter des Schulamtes sei überfordert gewesen.

Stefan Assfalg, der heutige Verantwortliche, erläuterte im Gemeinderat, dass Amok- und Brandmeldesystem an den Schulen in der Vergangenheit nicht eingebaut worden seien, weil dies bislang gesetzlich nicht vorgeschrieben und auch politisch über Jahrzehnte nicht gefordert worden sei. Erst seit einigen Jahren werden Brandmeldesysteme bei Schulsanierungen schrittweise nachgerüstet.



Bei Amok-Warnsystemen gibt es mehrere Probleme: Zum einen, dass Notrufe nicht direkt bei der Polizei aufgeschaltet werden dürfen, sondern zuerst an eine private Sicherheitsfirma weitergeleitet werden müssen, die abklären muss, ob tatsächlich ein Notfall vorliegt. Zudem gibt es bisher keine verbindliche Norm, was ein Amok-System leisten muss. Die Stadtverwaltung will die Inkraftsetzung dieser Norm abwarten, die unmittelbar bevorstehe. Bei den aktuellen Schulsanierungen am Deutenberg-Gymnasium und der Friedenschule sollen bereits Systeme der neuesten Generation mit Gegensprechanlagen verbaut werden. Allerdings würde der Einbau dieser Systeme an allen städtischen Schulen Investitionen in Millionenhöhe verursachen und sei finanziell wie personell nur schrittweise über Jahre möglich, so Assfalg.

Dem Jugendgemeinderat hat aber nicht primär die Amok-Warnung im Fokus. "Uns geht es darum, dass die Lautsprecheranlagen richtig funktionieren", betonte Ruth Beitz. Dieser Satz war es dann, der im Gemeinderat den Durchbruch brachte. "Es würde reichen, zuerst die elektrischen Lautsprecheranlagen (ELA) als kleine Lösung an allen Schulen aufzuschalten", schlug Bertold Ummenhofer (Freie Wähler) vor. Für diesen Vorschlag konnte sich auch Joachim von Mirbach (Grüne) erwärmen. Er verstehe nicht, dass es in VS noch Schulen gebe ohne funktionierende Kommunikationsmöglichkeit. Die neuen Empfehlungen und Vorschriften zur Amok-Prävention indes kanzelte er als "Schwachsinn" und "absurd bis zum Gehtnichtmehr" ab. "Was wir brauchen, sind die Elas", sagte auch Katharina Hirt von der CDU. Edgar Schurr warnte indes vor "blindem Aktionismus". Amokläufe kämen sehr selten vor.

Am Ende konnte der Jugendgemeinderat dann durchaus einen Erfolg mitnehmen. Einstimmig sprach sich der Gemeinderat dafür aus, dass die Stadtverwaltung ein Konzept zur Modernisierung der Lautsprecheranlangen für alle stätischen Schulen entwickelt und dem Gemeinderat zum Beschluss vorlegt. Parallel dazu werde die Amok-Systeme an jenen Schulen installiert, die umfassend saniert werden müssen.

