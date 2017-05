VS-Villingen Alle Erwartungen übertroffen: 3800 Besucher beim Nightgroove

Da hat dann sogar der Veranstalter selbst gestaunt, dass der erste Nightgroove in Villingen so gut angenommen wurde. Eine Fortsetzung im nächsten Jahr ist bereits in Planung. Was die Verantwortlichen im Nachgang zum Abend sagen und was vielleicht nicht ganz so optimal gelaufen war – ein Überblick. Im Artikel finden Sie auch ein Video von der Nacht.

Am Sonntagmorgen um 3 Uhr hatten sich Georg Krachenfels vom Lions Club VS Mitte und Michael Barkhausen, Veranstalter des Nightgroove, an der Bar im Münsterzentrum verabredet. Sie trinken ein Bier und stoßen an auf eine Veranstaltung, von der sie bereits jetzt wissen, dass sie all ihre Erwartungen übertroffen hat.

Der Lions-Club : Georg Krachenfels war für den Abend an der Bar eingeteilt: "Weißwein, Wodka, Würstchen, alles ist uns ausgegangen", sagt er. Alle Lieferanten haben spontan nachts um zwölf noch einmal Nachschub geliefert. "Das Konzept ging auf, die Leute sind geströmt, um ein Uhr waren mehr draußen als drinnen und trotzdem ist alles ruhig geblieben." Wie viel Spenden zusammengekommen sind, wissen sie noch nicht. Lions-Präsident Christoph Jung sagt nur: "Ich bin absolut zuversichtlich, dass es ein nicht erwarteter Erfolg war." Allein von den 3000 Herzen für Maria haben sie 2700 (Stückpreis zwei Euro) verkauft. Und Krachenfels ging am Sonntagmorgen mit dem Gefühl nach Hause: "Die ganze Anstregnung hat sich gelohnt."

Werner Hergert, Leiter des Irish Pub und des S'Hüttle ist auch am Dienstag noch begeistert. "Die Lokale waren voll, alle waren zufrieden", sagt er. Beide Musikdarbietungen – Irish Folk-Combo im Pub und Schlager/Pop im Hüttle – "kamen super an". Irgendwann konnten sie in beiden Lokalen nur noch Leute reinlassen, wenn andere rauskamen. "Es war ein Kommen und Gehen – fast wie an Fastnacht." Wiederholung gewünscht? "Auf jeden Fall", sagt er. "Es war einfach super organisiert." Der Veranstalter: Michael Barkhausen sitzt am Dienstagvormittag in seinem Büro in Unterfranken und hat gerade noch versucht, den Leiter des Kulturamtes in Villingen-Schwenningen zu erreichen. "Ich wollte den Termin für 2018 absprechen", sagt er. Angedacht habe er den 28. April. "Die Planungen waren von Anfang an darauf ausgelegt, bei einem entsprechenden Erfolg die Veranstaltung zu wiederholen."

Und 3800 Besucher, das ist ein Erfolg. "Ein paar mehr als erwartet", sagt Barkhausen. Er neigt nicht zu großen Gesten oder Worten. "Es ist insgesamt sehr gut gelaufen", sagt er. Einzig bei der Party in der Volksbank habe es ein kleines Problem gegeben: Um zwei Uhr musste der Zugang mehrfach gesperrt werden, die maximale Anzahl an 350 Gästen war erreicht. Mitunter warteten 200 Leute auf dem Vorplatz. Darunter auch diejenigen, dir nur kurz im T-Shirt zur Toilette gegangen waren, sich aber ebenfalls wieder draußen in die Schlange stellen mussten. "Ein zweiter Eingang hätte die Situation entspannt", sagt Barkhausen. Zum Schutz der Anwohner hatten sie nur einen eingerichtet. Er überlegt nun bereits, wie er das beim nächsten Mal besser machen kann. Kaum besser hingegen hätte die Zusammenarbeit mit der Stadt laufen können. "Keiner der Verantwortlichen wusste ja wirklich, was auf ihn zukommt mit einer solchen Veranstaltung. Für das Vertrauen möchte ich mich bedanken."

Was den Nightgroove in Villingen für ihn besonders gemacht hat? Genau zwei Dinge. Das Engagement des Lions Club VS Mitte ist das eine. "Es freut mich, dass das Engagement eines so tollen Teams auch von den Besuchern so gut angenommen wurde." Das zweite ist das Auftaktkonzert in der Johanneskirche. Ein Gospelchor bei einem Kneipenfestival ist schließlich nicht alltäglich. Und hat auch den ein oder anderen Besucher auf das Festival gelockt, der vielleicht sonst nicht gekommen wäre.

Sechs der 23 Bands waren in diesem Jahr aus der Region. Die ein oder andere mehr im nächsten Jahr, darüber würde sich auch Barkhausen freuen. "Aber es muss eben auch passen." In diesem Jahr hatte sich beispielsweise eine lokale Gruppe beworben, die nur Instrumental-Jazz spielt. "Dafür muss ich erst mal eine passende Kneipe finden." Die Erfahrung jedoch zeigt: "In der Regel werden nach der ersten Veranstaltung mehr lokale Bands angezogen."

Barkhausen war beim Festival selbst unterwegs. Als Lärmschutzbeauftragter war er für mögliche Beschwerden erreichbar. Als alles abgebaut war, um kurz nach 4.30 Uhr, ging er ins Hotel. Sein Telefon hatte kein einziges Mal geklingelt.