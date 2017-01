Alle Bilder: So schön ist das Zähringerfest in Villingen

Tausende Narren und Besucher waren am Samstag beim großen Zähringer-Narrentreffen in VS-Villingen unterwegs. Hier gibt es alle Bilder vom närrischen Spektakel.

Die Bilder vom Fackelumzug am Samstag

Die Bilder vom närrischen Treiben in den Stüble und Besenwirtschaften am Samstag

Alle Bilder vom Zähringerfest in Villingen am Samstag

Nach dem Fackelumzug durch die Innenstadt ging das närrische Treiben bis spät in die Nacht in den vielen Stüble und Besenwirtschaften weiter. Hier gibt's alle Bilder.Um 16 Uhr am Samstag startete der Festbetrieb beim goßen Narrentreffen in VS-Villingen mit dem Narrenbaum-Stellen und dem Ausschwirren der Gastgruppen. Um 17 Uhr wurden die Ehrengäste aus den Zähringer- und Partnerstädten empfangen bevor um 18 Uhr die Eröffnungszeremonie tausende Besucher anlockte. Hier gibt's alle Bilder!