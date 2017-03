VS-Villingen Alkohol, Pöbeleien, fliegende Blumentöpfe: Zur Fastnacht kracht es immer wieder

Nicht nur in der Färberstraße hat es an Fastnacht immer wieder Ärger gegeben. Bei den meisten aktenkundigen Fällen waren die Beteiligten nach Worten von Polizeisprecher Dieter Popp alkoholisiert.

Alkohol und Gewalt sind nach Polizeiangaben das Hauptproblem der zurückliegenden Fastnacht gewesen. Dieter Popp, Sprecher des Polizeipräsidiums, sagt am Mittwoch auf Anfrage des SÜDKURIER, das es „eigentlich bei allen aktenkundigen Vorfällen“ aus seiner Sicht „das gleiche Muster gebe. „Das läuft fast immer so ab: Erst wird gerempelt, dann gepöbelt und dann fliegen im Rausch die Fäuste“, fasst er zusammen.

Einige Fälle breitet Popp genauer aus: Donnerstag, 20.30 Uhr, Färberstraße: Ein Unbekannter habe einem anderen Mann einen Schlag auf den Kopf versetzt. Weitere Personen hätten dann in die Prügelei eingegriffen, es sei auch getreten worden. Die Kombattanten hätten Promillewerte zwischen 1,2 und 1,5 gehabt.

Ebenfalls Donnerstag, 20 Uhr, Färberstraße. Eine Schlägerei habe sich aus einem Streit heraus entwickelt. Die Prügelei sei dann an der Rietstraße fortgesetzt worden. Zwei Männer hätten mit Platzwunden ins Klinikum eingeliefert werden müssen, die Angreifer seien unbekannt geblieben. Die Geschädigten seien stark alkoholisiert gewesen.

Donnerstag 21.45 Uhr, Färberstraße: Vor einer Gastronomieadresse sei es gegen 22 Uhr zu einer Schlägerei gekommen. Es habe auch Faustschläge ins Gesicht gegeben. Die beide Prügelnden seien auch hier „stark alkoholisiert gewesen“, schildert Popp weiter.

Donnerstag, 21.45 Uhr. Vor einer Bar an der Färberstraße habe ein Mann einem anderen eine Bierflasche auf den Kopf geschlagen. Der Angreifende wie auch der Angegriffene seien stark betrunken gewesen.

Freitag, 22 Uhr, Färberstraße: Es sei mitten auf der Fahrbahn zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der mehrere Leichtverletzte hätten versorgt werden müssen. Einer der Beteiligten hätte 1,8 Promille gehabt, ein zweiter 1,2 und den Vogel schoß in diesem Falle ein Zeuge des Geschehens ab, den die Beamten sicherheitshalber auch in ihre Obhut genommen hätten. Bei dem Mann sei ein Blutalkoholwert von 2,9 Promille gemessen worden.

In der Färberstraße fiel Freitag gegen 23 Uhr ein Mann auf, der in einer Gaststätte randaliert habe. Als er des Hauses verwiesen worden sei, habe „er immer wieder versucht, die Gaststätte zu betreten. Ein Türsteher habe ihn daran gehindert“, schildert Dieter Popp diesen Fall. Der renitente Gast habe einen Blutalkoholwert von 1,5 Promille gehabt, so der Polizeisprecher. Der Betrunkene gab laut Popp bei der Polizei an, er sei durch den Türsteher zu Boden geworfen worden und habe dabei eine Fraktur erlitten. Der Türsteher wiederum habe ausgesagt, der Mann sei ganz einfach gestürzt.

Am Samstag habe ein Unbekannter einen Gast einer Gastronomieadresse vor dem Eingang dieses Hauses attackiert. Der Angegriffene habe zurückgeschlagen, der Angreifer sei geflüchtet. Der Geschädigte habe, so Dieter Popp, zum Tatzeitpunkt stark unter Alkoholeinfluss gestanden.

Am Sonntag früh hätten sich zwei offenbar befreundete Männer vor einer Bar geprügelt. Die Rangelei habe von den Beamten aufgelöst werden können. Beide seien, so Polizeisprecher Popp, stark betrunken gewesen.

Am Montag sei es im Bereich der Färberstraße zu blindwütigen Attacken durch einen Mann auf unbeteiligte Passanten gekommen. Der Mann habe Umstehende beschimpft und mit Kung-Fu-Tritten malträtiert. Bei dem Angreifer sei ein Blutalkoholwert von 2,5 Promille gemessen worden.

Ebenfalls am Montag sei sich auf dem Nachhauseweg aus der Färberstraße ein Pärchen an der Kalkofenstraße in die Haare geraten, schildert Popp. Es sei um die Treue des Mannes gegangen, so der Polizist weiter. Die Dame habe im Verlauf der Auseinandersetzung „mehrere Ohrfeigen kassiert“ und sei schlussendlich „auch noch mit einem Blumentopf beworfen“ worden. Beide Streitende seien erheblich alkoholisiert gewesen.

Die Polizei bilanziert die Färberstraße auch im Jahr 2017 als einen Brennpunkt. Die Videoüberwachung, die bis Mittwoch früh erfolgt sei, habe sich bewährt. Noch extreme Straftaten habe man durch schnelles Einschreiten von Beamten und durch starke Polizeipräsenz verhindern können, bilanziert Dieter Popp für das Polizeipräsidium.

Die Polizei habe auch den Autoverkehr vielfach kontrolliert. Hier heißt es in der Bilanz, die Fahrer seien sich ihrer Verantwortung zunehmend bewusst. Es gebe einen Rückgang der Alkoholfahrten im Vergleich zum Vorjahr.