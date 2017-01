Villingen-Schwenningen Albverein Schwenningen feiert sein 125-Jähriges

Der Schwäbische Albverein Schwenningen begeht Jubiläum. Dazu gibt es besondere Angebote.

Es ist ein besonderes Jahr für die Ortsgruppe Schwenningen des Schwäbischen Albvereins: 2017 feiern die Wanderfreunde das 125-jährige Bestehen des Vereins. Aus diesem Anlass gibt es einige Besonderheiten im Jahresprogramm.

Bereits bei der Jahreshauptversammlung am Samstag, 18. Februar, ist das Jubiläum Thema. Der Festakt findet dann am Samstag, 20. Mai, im Umweltzentrum auf der Möglingshöhe statt. Auf dem Programm stehen ein Festvortrag „Naturschutz heute“ von Hans-Joachim Blech und ein Rückblick auf die Geschichte der Ortsgruppe.

Aber auch unter den angebotenen Wanderungen findet sich eine besondere Veranstaltung. Am Sonntag, 13. August, geht es unter dem Motto „Wandern wie vor 50 Jahren“ zu einer Nostalgiefahrt mit einem Dampfzug der Schwarzwaldbahn von Schwenningen aus über Villingen und Triberg nach Hausach. Dort gibt es die Gelegenheit für eine Wanderung oder zu einem Besuch der Modellbahnanlage Schwarzwaldbahn. Abfahrt ist um 10.15 Uhr aus Schwenningen und 10.30 Uhr aus Villingen. Die Zugfahrt kostet 19 Euro.

Darüber hinaus gibt es wieder viele Wanderungen, Ausflüge, Besichtigungen und Opern- und Ballettfahrten in das Staatstheater Stuttgart. Auch für Kinder und Familien wird über das Jahr hinweg wieder einiges geboten: vom Spielenachmittag am Sonntag, 5. Februar, bis zu einem Besuch der Burg Hohenzollern am Sonntag, 19. November.

2017 werden ein Wanderpass für 100 Euro, der zur freien Teilnahme an ausgewählten Fahrten im Gesamtwert von rund 410 Euro berechtigt, und eine Wandercard für 40 Euro, mit der man bei den eintägigen Wandertouren nur den halben Preis zahlt, angeboten.

Anmeldungen für die Tageswanderungen sind unter 07720/821 209 oder 07720/821 207 immer montags bis freitags von 9 Uhr bis 17 Uhr und samstags von 9 Uhr bis 11 Uhr oder per Email unter tits.s2@villingen-schwenningen.de möglich. Anmeldungen für die Opern- und Ballettfahrten erfolgen unter 07720/33691 oder elisabeth.graeter@web.de. Die Anmeldung für mehrtägige Wanderausflüge erfolgen über das Anmeldeformular im Programmheft.