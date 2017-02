VS-Villingen Al Jones Bluesband tritt auf

VS-Villingen – Mit allen Großen hat er zusammengearbeitet: B.B. King, Johnny Winter, Champion Jack Dupree, Willie Mabon oder Louisiana Red bei Konzerten Tourneen und Festivals. Die amerikanische Fachzeitung 'Living Blues' hat ihm und seiner Band schon vor Jahren bestätigt, dass es außerhalb Amerikas nichts Vergleichbares gibt. Al Jones ist unbestritten ein Top Act in Sachen R&B. Am Freitag, 10. Februar, um 20 Uhr ist er beim Folk Club in Villingen zu Gast. Der Bandleader scheut sich, seine Musik über Begriffe zu definieren. "Es gibt zu viele Missverständnisse" sagt er, um Begriffe wie 'Blues' beispielsweise, um das Wesen der zwölf Takte und der drei Akkorde. Aber darum geht's nicht – es geht wie immer in der Musik um Qualität, für die es keine Worte mehr gibt. Der Groove der Band, der eine Ton, der bis ins Mark trifft oder die Textzeile, die alles erklärt, was man schon immer sagen wollte. Al Jones nennt seine Musik R&B, aber er nennt sie auch Blues, weil seine Wurzeln, seine ersten wesentlichen Impulse vom Blues geprägt sind. Das hindert ihn aber nicht daran, Neues, überraschend Anderes zu entwickeln und dies mit bekannten Erfahrungen zu mischen: virtuos, druckvoll, wuchtig.

Konzert am Freitag, 10. Februar, 20 Uhr, Kulturzentrum "Scheuer", Kalkofenstraße 3a, VS-Villingen