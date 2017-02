vor 1 Stunde Claudia Hoffmann VS-Vilingen Akteure im Rollmopstheater sind voller Herzblut dabei

Ein beeindruckendes Stück feiert am 4. März Premiere: Marian – Wissen statt Gewissen. Erinnert wird an die Geschichte des von den Nazis ermordeten Polen Marian Lewicki. Er hatte eine Liebesbeziehung zu einer jungen Villingerin, diese musste deswegen ins Konzentrationslager. Ihre Figur ist die tragende Rolle in dem Theaterstück.

