Villingen-Schwenningen Agressiver Ruherstörer in Schwenningen greift Polizeibeamte an

Agressiver Ruherstörer in Schwenningen greift Polizeibeamte an

Ein laut Polizei „erheblich alkoholisierter und uneinsichtiger 25-jähriger Bewohner“ eines Mehrfamilienhauses in der Schluchseestraße landete nach Ruhestörung im Polizeiarrest.

Kurz vor 4 Uhr in der Nacht auf Sonntag beschwerten sich Anlieger über die laute Musik aus der Wohnung des 25-Jährigen. Schon bei der ersten Kontaktaufnahme der Beamten habe sich der junge Mann „absolut uneinsichtig und auch aggressiv“ gezeigt.



Nachdem er die Musik nicht leiser drehte, klingelten die Beamten erneut. Der Mann ging sofort mit erhobenen Fäusten auf einen Beamten los und musste schließlich zu Boden gebracht werden. Er wehrte sich heftig und beleidigte die Beamten massiv. Ein betrunkener zweiter Mann, der sich einmischen wollte, wurde der Wohnung verwiesen.



Der 25-Jährige kam in Arrest und muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung verantworten.