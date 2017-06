Villingen-Schwenningen Afrikanische Flüchtlinge lernen in der eigenen Schule

Flüchtlinge der Erstaufnahmestelle in Villingen organisieren sich. Initiator aus Gambia fordert seine Landsleute zur Integration auf

Villingen-Schwenningen – Das Kürzel SOS ist allgemein hin als internationales Notrufsignal bekannt. In Villingen stellt dieses SOS die Antwort auf eine Notsituation dar und hat somit eine ganz andere Bedeutung – nämlich Selbst-Organisierte-Schule. Eine Initiative in der Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge, die Schule machen könnte.

Diese selbst organisierte Schule entstand aus einer Idee von Yaya Sonko, einem Hochschuldozenten aus Gambia, der im vergangenen Jahr als Flüchtling in die Erstaufnahmestelle nach Villingen kam. Wobei die Bewohner und Mitarbeitenden der Erstaufnahmestelle lieber das Wort Camp benutzen. Die Idee war, die verbleibende Zeit bis zur Schließung des Camps Ende des Jahres mit allen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten noch sinnvoll zu nutzen. Dies obwohl die Zukunft ungewiss ist.

Eine ganze Ideenschmiede ist für die Schule verantwortlich. Den Hintergrund bildeten Überlegungen, wie man die Situation der Flüchtlinge verbessern, eine schnellere beziehungsweise bessere Integration erreichen und einen besseren Zugang zum Erlernen der deutschen Sprache ermöglichen kann. Teilhabe an der deutschen Kultur, Praktikumsplätze und Ausbildungen, das deutsche System sind die Themen, welche sowohl haupt- als auch ehrenamtliche Mitarbeiter des Camps und deren Bewohner umtreiben.

Auch der Mangel an Deutschkursen war ein Auslöser: Der Zugang zu Deutschkursen war schwierig, es gab nicht genug Angebote. Also griff man im Camp zur Selbsthilfe und stellte mit Hilfe ehrenamtlich tätiger Personen einen täglich stattfindenden Deutschkurs auf die Beine. Von Montag bis Freitag, 9.30 bis 11 Uhr, gibt das "SOS-Dreamteam", wie es sich selbst nennt, zum Beispiel Deutschunterricht.

Die Arbeit der Mitwirkenden erstreckt sich auf viele Bereiche. "Politische Bildung gehört zum Beispiel dazu", erklärt Uli Manz vom Diakonischen Werk. Es werden Reisen zu politischen Events unternommen, ein Internet-Café ist Resultat der Ideenschmiede, der Besuch kultureller Veranstaltungen und eine Workshop-Reihe im Sommer-Camp.

Yaya Sonko, aufgrund seines Transfers jetzt in Ludwigsburg lebend, kam am Samstag zum ersten Workshop nach Villingen zurück. Er berichtete über seine Erfahrungen in Deutschland, klärte über deutsche Medien auch und die unverändert prekäre politische Situation in Gambia.

An seine jungen Landsleute gewandt appellierte Sonko, sich ungeachtet aller hier bestehenden Schwierigkeiten auch selbst um Integration zu bemühen, nicht aufzugeben und jede Chance zu ergreifen auch trotz ungewisser Zukunft. Zum nächsten Workshop des Sommer-Camps sollen politische Vertreter eingeladen werden.

Die Schule

Im Januar 2017 wurde die Selbst-Organisierte Schule (SOS) gegründet, die Nachhilfestunden im Deutsch und einen Geschichtsunterricht zu Afrika anbietet. (sgn)