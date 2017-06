Villingen-Schwenningen Acht Freunde aus Villingen-Schwenningen mitten in der Massenpanik von Turin

Ein Ausflug nach Italien wurde für acht Freunde aus Villingen-Schwenningen zum Alptraum. Zwei der Beteiligten berichten von ihren dramatischen Erlebnissen.

Es hätte ein unvergesslicher Männerausflug mit Fußball werden sollen, am Ende wurde der Trip nach Turin für acht Freunde aus Villingen-Schwenningen zum Alptraum. Sie gerieten mitten in die Massenpanik auf der Piazza San Carlo, wo sich rund 35.000 Fußballfans das Endspiel der Champions-League anschauten. Am Mittwoch schilderten zwei der Freunde, Fabio Chiurazzi (24) und Riccardo Zerbo (26) die dramatischen Ereignisse auch in der Sendung "Stern TV" des Fernsehsender RTL.