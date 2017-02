VS-Villingen Abgefahrener Abend bei den Glonkis

Glonki-Obed spielt auf dem Villinger Bahnhofsvorplatz. Musik und Tanz dominieren das Ball-Programm

Wenn die Glonkis feiern, dann braucht man als Zuschauer viel Sitzfleisch. Mit einem dreieinhalb Stunden dauernden Bühnenprogramm, das im Übrigen in diesem Jahr auf dem Villinger Bahnhofsvorplatz stattfand, war der Donnerstagabend in der Neuen Tonhalle für so manchen Gast eine echte Herausforderung.

Zu Beginn des Glonki-Obed 2017 bat Glonkivatter Günter Reichenberger den Baubürgermeister auf die Bühne, Detlev Bührer erhielt eine Narrenkappe. Das anschließende Abendprogramm wurde dominiert von Musik und Tanz und während der Spielmannszug unter der Leitung von Manuel Gross in herrlichen Kostümen im Look der Zwanzigerjahre gemeinsam mit dem Publikum zu einer Reise im Orient-Express aufbrach, schwärmte Sängerin Tanja Böhm musikalisch von einer Stadt voller Glonkis.

Natürlich durfte an diesem Abend auch der amerikanische Oberdonald nicht fehlen. Rüdiger Holzmann als Winnetou empfing Donald Trump, der nach einer Europareise wegen der eigenen Einreisebeschränkungen nicht mehr in die USA zurückkehren darf. Mit Bodygards und frisch gefönter Frisur hatte Donald Trump alias Christian Beilharz allerdings nur Interesse an den fünf Girlys, die sich allerdings beim näheren Hinschauen als die Delegation der Altjungfere entpuppten.

So richtig vom Leder zog Bahnhofs Klofrau Karina Haug in ihrem Beitrag. "Ich habe es mir richtig gut gehen lassen, bis das Finanzamt an dem ganzen Schissdreck mitverdienen wollte". Sehr direkt und gerne mal unter die Gürtellinie – man kennt ihn so aus vielen Beiträgen – ging Nenad Grzan, der sich über die Sicherheitsbestimmungen für die Fasnet und die anstehenden Bundestags-Wahlen auslies. So unterstellte er OB Kubon, dass dieser 30 Jahre gebraucht habe, um festzustellen, dass er für die Belange der Bürger zuständig sei. Die Stadträte hoffen jetzt laut eigener Aussage auf ein planvolles Vorgehen, erklärte Nenad weiter die Kommunalpolitik, und die AFD sei wie ein abgefahrener Zug, der durch seine Lichter die "Zurückgebliebenen" blendet.

Während das augenscheinlich in die Jahre gekommene und vom Verletzungspech gebeutelte Männerballett die Zugabe zu ihrem gerade aufgeführten Tanz ganz ohne Aufforderung vorwegnahm glänzten die Damen vom Glonkinchen-Servierwagen mit einer ganz tollen Choreografie und einer Freude am Tanzen, die beim Publikum ankam.