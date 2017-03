Villingen-Schwenningen Abfuhr für neue Einkaufsmärkte am Villinger Wieselsberg

Auch der Gemeinderat lehnt mit breiter Mehrheit neue Einzelhandels-Ansiedlungen auf dem Ford-Keller-Gelände ab

Mit breiter Mehrheit hat der Gemeinderat gestern Abend den Antrag abgelehnt, auf dem Gelände der Firma Ford Keller im Bereich der Milan- und Wieselsbergstraße den Neubau eines Rewe-Lebensmittelmarktes sowie eines DM-Drogeriemarktes zuzulassen. Dies sei schädlich für die Einzelhandelsstruktur in Villingen.

Da half es auch nichts, dass OB Rupert Kubon, nach dem bereits der Technische Ausschuss letzte Woche den Antrag abgelehnt hatte (wir berichteten), sich im Rat höchst persönlich dafür einsetzte, diese Ansiedlung zuzulassen. Die Stadt, so die Begründung von Kubon, habe dem Grundstückseigentümer, der Firma Gebrüder Keller GmbH & Co. KG mit Sitz in Singen signalisiert, dass die Verwaltung dieses Vorhaben unterstütze. Baubürgermeister Detlev Bührer versicherte dabei, dass es keinerlei Zusagen der Stadt an die Gesellschaft gegeben habe, die auf ihrem Gelände eine neue Zufahrt für den künftigen Möbelmarkt Lutz ermöglicht hatte.

Die Mehrheit lehnte die Ansiedlung der beiden Märkte ab, weil der Gemeinderat vor wenigen Jahren ein Zentrenkonzept beschlossen hatte, mit dem der Wildwuchs von immer neuen Handelsansiedlungen im Stadtgebiet begrenzt werden soll. Dieses Konzept hat auch eine Schutzfunktion für den innerstädtischen Handel. "Bei der Entscheidung für XXXL-Lutz wurde gesagt, da oben kommt kein Einzelhandel mehr hin", erinnerte sich Renate Breuning (CDU).

Es werde ja kein Kunde von auswärts noch in die Innenstadt Villingens fahren, "wenn er dort oben alles bekommt". Cornelia Kunkis-Becker (Grüne) beantragte, dass dieses Zentrenkonzpet an die aktuellen Bedürfnisse und die Entstehung neuer Wohngebiet angepasst werden müsse. Am Ende lehnten die Stadträte der Freien Wähler, SPD und Grünen den Antrag ab, die FDP war dafür, die CDU gespalten. Nur sieben Stadträte stimmten für das Vorhaben.