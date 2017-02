VS-Villingen Ab Dunschtig isch Fasnet im Villinger Städtle

Mit dem Schmotzigen beginnt die Narretei. Wir blicken auf die Höhepunkte am Donnerstag im Städtle.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Die Rollen sind geschüttelt, das Häs ist abgestaubt und der Narro-Marsch klingt dem ein oder anderen bereits in den Ohren: Fasnet isch im Städtle. Ab heute offiziell. Ein Überblick über das, was in den kommenden Stunden im Städtle passiert und wo vor, während und nach dem Kinderumzug die Post abgeht.