Villingen-Schwenningen Ärger wegen schlechten Fußwegs: "Schande für die Stadt"

In Villingen-Schwenningen sind viele Verbindungen marode – zum Beispiel die Niederwiesenstraße und der angrenzende Bürgersteig. Das sorgt für Unmut.

Kürzlich berichtete der SÜDKURIER, wie die Stadt ihre Gäste oder auch ihre Bürger empfängt. Wie sind die Wege und Straßen nach Villingen? Einige Leser meldeten sich – und meinten: nicht so gut. Dabei war auch Erich Liehr aus Villingen, der das Augenmerk auf die Niederwiesenstraße, vor allem auf den Fußweg vom Einkaufsmarkt Neukauf bis zum Ortsausgang lenkte. "Das ist eine Schande und Frechheit zugleich, was sich die Stadt hier leistet", schimpfte er. Was er meint? Der Bürgersteig ist nicht ausgebaut, die Asphaltdecke fehlt. Und die Niederwiesenstraße, immerhin eine wichtige Verbindung von und nach Villingen ist eine marode Holperpiste. Wir fragen daher einmal bei der Stadt nach, wie es mit einer Sanierung aussieht. Die Antwort kam – um das Ergebnis vorwegzunehmen: Es ist kompliziert. Der schlechte Zustand von Fußweg und Straße sei bekannt, erklärte die Sprecherin der Stadt, Oxana Brunner. Wenn saniert werde, der Zeitpunkt stehe noch nicht fest, möchte die Stadt die Straßenerneuerung voraussichtlich in einem großen Projekt erledigen. Ob der Fußweg separat saniert werden könne oder alles zusammen erledigt werde, sei noch nicht entschieden. Es bringe ja nichts, mit dem Fußweg zu beginnen und ihn dann später wieder aufzureißen. Wohl wahr, aber den Betroffenen hilft es kaum weiter.