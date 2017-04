Villingen-Schwenningen Ärger über Vandalismus in Tannheim

Ärger über Vandalismus in Tannheim

Verbittert zeigt Hubert Obergfell, der Bauhofleiter von Tannheim, auf den beschädigten Teil der Kneipp'schen Wassertretanlage in Tannheim.

Es ist nur schwer vorstellbar, dass manche Zeitgenossen Spaß daran haben können, die Kneippanlagen der Region zu beschädigen. Wie Obergfell gegenüber dem SÜDKURIER berichtete, wurde in der Vergangenheit schon mehrmals die Kneipp-Wassertretanlage beschädigt. Die von der Ortsverwaltung Tannheim installierte Anlage wird ausgesprochen gerne von Gästen aus Tannheim und der näheren Umgebung für Kneipp'sche Anwendungen genutzt. Ortsvorsteherin Anja Keller denkt auch schon darüber nach, dass bei weiter anhaltendem Vandalismus die Anlage eventuell abgebaut werden müsse. Die Instandsetzungskosten zehren sehr am Budget des Stadtbezirks. Auch an der Grill- und Freizeitanlage von Pfaffenweiler werden Einrichtungen regelmäßig kaputt gemacht.

Bild u. Text: Jörg-Dieter Klatt