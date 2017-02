VillingenSchwenningen 850 Helfer von Pro-Kids füllen das Theater am Ring

Benefiz-Abend für Stiftung bringt geschätzte 20 000 Euro ein. Christoph Sonntag ist der Stargast des Abends, doch viele Spender spielen eine genauso wichtige Rolle

Villingen-Schwenningen – Das war ein riesiger Erfolg für die Pro-Kids-Stiftung: Joachim Spitz, Gründungsvater der Stiftung, konnte zur Benefizveranstaltung im Villinger Theater am Ring ein gut gelauntes und erwartungsvolles Publikum begrüßen. Hatte man doch als Höhepunkt des Abends den Kabarettisten Christoph Sonntag verpflichten können. Das Haus war ausverkauft. Und die 850 Zuschauer bekamen für ihr Geld viel Information und beste Unterhaltung zu sehen.

Nach der Vorstellung des Imagefilms, der aktuell auch auf der Webseite der Pro-Kids-Stiftung zu sehen ist (www.prokids-vs.de), einem fulminanten Einsatz der Schlagzeug-Mafia aus Mannheim und den Dankesworten der Stadt Villingen-Schwenningen, die Bürgermeister Detlev Bührer überbrachte, nahm Christoph Sonntag die Bühne und das Publikum in Beschlag. Und der Profi in Sachen Kabarett enttäuschte sein Publikum nicht.

Christoph Sonntag zog so richtig vom Leder und ließ es sich natürlich nicht nehmen ein paar Worte über den Präsidenten der Vereinigten Staaten, Donald Trump, zu verlieren. Aber auch Themen aus dem Ländle und zum zwiespältigen Verhältnis, das die Schwaben zum Geld haben, waren angesagt und sorgten für Szenenapplaus und jubelnde Zustimmung. Bürgermeister Detlev Bührer lobte in seinen Dankesworten die vielen Projekte, die von der Pro-Kids-Stiftung ins Leben gerufen wurden. Dazu gehören die Babyklappe ebenso wie der Pro-Kids-Treff im Schwenninger Jugendhaus oder das warme Schulessen, das von der Stiftung mit finanziert wird.

Der Benefizabend, der bereits zum fünften Mal stattfand, trägt nach den Worten des Stiftungsratsvorsitzenden Joachim Spitz entscheidend dazu bei, dem selbst gestellten Anspruch, Kindern in Not zu helfen, gerecht zu werden. Spitz rechnet mit einem Ergebnis dieses Abends, das über der Marke von 20 000 Euro liegt. Dass das Ergebnis so hoch ist, verdanke man auch der Toto-Lotto-Gesellschaft Baden-Württemberg, die auf Geheiß ihres Chefs Norbert Müller die Gagen der Künstler übernommen hat. Eine Spende von 5203 Euro, die aus dem Verkauf von Kalendern stammt, überbrachte auch in diesem Jahr der Chef der Schwenninger Motorradecke, Mustafa Özbek.

Joachim Spitz, der die Veranstaltung organisiert hatte, zeigte sich überwältigt auch von der zusätzlichen Spendenbereitschaft seiner Gäste. Dank sagen wolle er allen Helfern im Hintergrund, darunter auch dem Fotografen Michael Kienzler, der unentgeltlich für die Stiftung arbeite und ausdrücklich auch dem Team des Theaters am Ring, so Spitz.

Spenden

Die Pro-Kids-Stiftung schreibt in ihrer Bitte um Spenden: „Es gibt mehr bedürftige Kinder, als man denkt. Wir fragen nicht lange, wir helfen lieber. Doch zum Helfen benötigen wir auch Ihre Hilfe. Wir freuen uns über jeden noch so kleinen Betrag, den Sie uns zu Verfügung stellen. Und wir können Ihnen garantieren, dass Ihr Geld auch da ankommt, wo es hin soll. Unsere Bankverbindung:IBAN DE35 6439 0130 0000 0590 05; BIC GENODES1TUT.