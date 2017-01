Mönchweiler 81-Jähriger schafft 14 Sportarten

Heinz Schindler liebt Ausdauer-Disziplinen. Auch als Senior ist er noch immer in Bestform.

Fußball, Tennis, Golf, Schwimmen, Radfahren, Segeln, Surfen, Ski-Alpin und Langlauf, Inlineskating, Motorrad fahren, Yoga, Eislaufen und Leichtathletik – Heinz Schindler treibt auch im hohen Alter von 81 Jahren noch viel, nein sehr viel Sport. Auf die Frage, welche Sportarten er denn ausübe, reihen sich noch immer 14 verschiedene Disziplinen aneinander.

Ursprünglich kommt Heinz Schindler vom Ringen. Das war in der Jugend seine erste Sportart – und gleichzeitig die erfolgreichste. Bis in die Bundesliga schaffte er es hier. Noch heute ist er stolz darauf, dass er sich damals dem Deutschen Meister nur denkbar knapp mit 1:2 geschlagen geben musste. Er trat unter anderem für die KG Baienfurt-Ravensburg, aber auch für Schopfheim, Kandern, Villingen und St. Georgen an. Das Ringen verlangte ihm neben den schönen Momenten auch viel ab. So erinnert er sich, dass einmal drei Wochen lang ausschließlich Reis auf der Speisekarte stand. Vor einem Turnier galt es 18 Pfund abzunehmen, um in einer niedrigeren Gewichtsklasse antreten zu können.

Viele Erfolge gefeiert

Schon während der aktiven Zeit als Ringer, aber vor allem auch später, reizte es Heinz Schindler, ganz verschiedene Sportarten auszuprobieren. Vor allem den Ausdauersportarten, aber auch technisch anspruchsvollen Disziplinen gilt sein Interesse. Erfolge feierte er in vielen Disziplinen.

Vor einigen Jahren sei er einmal auf einer Radtour um den Bodensee unterwegs gewesen, erinnert sich Heinz Schindler. Am Gnadensee habe er gesehen, wie viele Schwimmer in ihre Neoprenanzüge stiegen, um diesen Teil des Bodensees zu durchschwimmen. Heinz Schindler fackelte nicht lange, lieh sich einen solchen Anzug aus und schloss sich noch an diesem Tag den anderen Schwimmern an.

Schmunzelnd erinnert er sich auch, wie er 1977 kurz entschlossen beim Schwarzwaldmarathon mit lief. Ohne überhaupt einmal speziell dafür trainiert zu haben, ging es auf die Strecke. "Die Kilometer waren für mich kein Problem. Durchgekommen bin ich gut", sagt er. "Aber am nächsten Tag bin ich kaum mehr die Treppen hochgekommen."

Überhaupt scheinen die Ausdauersportarten eine besondere Stärke von Heinz Schindler zu sein. Er kann sich nicht daran erinnern, jemals spezielles Konditionstraining gemacht zu haben. Eine Fahrt mit dem Fahrrad in die Partnergemeinde Chabeuil oder auch über den Gotthard-Pass werden von ihm nur nebenbei erwähnt. Bis heute mache er alle Sportarten sehr gerne, berichtet Heinz Schindler weiter. Nur das Ringen, den Marathonlauf und das Wasserskifahren habe er zwischenzeitlich eingestellt. Und über den Gotthard fahre er mittlerweile dann doch lieber mit dem Motorrad. Das sei schließlich weniger anstrengend.

Seit über 40 Jahren lebt Heinz Schindler mit seiner Frau Margarethe in Mönchweiler. Auch die vier Kinder des Ehepaares sind hier aufgewachsen. Mittlerweile zählt die Familie außerdem neun Enkel und zwei Urenkel. So intensiv wie Heinz Schindler betreibt allerdings aus der Familie niemand Sport. Früher ging das Ehepaar gerne gemeinsam tanzen und auch zum Kegeln. Zwischenzeitlich ist das Margarethe Schindler allerdings gesundheitlich nicht mehr möglich.

Ganz allmählich baute Heinz Schindler in den vergangenen Jahren fürs Alter vor. So habe er beispielsweise nach dem Eintritt in den Ruhestand noch das Bodensee- und auch das Hochseeschifferpatent gemacht. Im Mittelmeer und auch in der Karibik war Heinz Schindler anschließend mit dem Seegelboot unterwegs. Auch mit dem Golfspiel habe er vor zehn Jahren angefangen, berichtet er, weil man das auch im hohen Alter noch machen könne. Nicht nur auf dem Königsfelder Golfplatz, sondern auch auf der Wiese neben dem eigenen Haus trainiert er seitdem seine Schläge. Vor wenigen Jahren schloss Heinz Schindler sich außerdem dem katholischen Singkreis in Mönchweiler an und auch mit dem Schachcomputer liefert er sich täglich ein Duell, um geistig fit zu bleiben.

Wie gut die körperliche Fitness des begeisterten Sportlers noch immer ist, beweist die Tatsache, dass er seit mittlerweile 41 Jahren jährlich das goldene Sportabzeichen ablegt. Im vergangenen Jahr wurde Heinz Schindler dafür von der baden-württembergischen Landesregierung und vor wenigen Wochen von der Gemeinde Mönchweiler besonders ausgezeichnet.

Das Sportabzeichen

Für den Erwerb des Deutschen Sportabzeichens gilt es, in verschiedenen Disziplinen nach Alter und Geschlecht gestaffelt festgelegte Leistungen aus den Bereichen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination zu erbringen. Heinz Schindler beispielsweise muss für das goldene Sportabzeichen aktuell 200 Meter schwimmen, einen Sprint über mindestens 30 Meter laufen, Kugelstoßen und Seilspringen. (put)