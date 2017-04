Villingen-Schwenningen 74-jährige bemalt seit vielen Jahren Ostereier für den guten Zweck

Die Villingerin Jutta Neuberger verkauft zum wiederholten Male ihre selbstgemachte Osterdeko. Die Verkaufserlöse werden gespendet

Bis zum Osterwochenende verkauft Jutta Neuberger (74) bei F. K. Wiebelt in der Bickenstraße ihre aufwendig selbstgestaltete Osterdekoration. Bereits seit vergangener Woche hat sie sich im Verkaufsbereich eingerichtet. Schon zum vierten Mal in Folge findet Neuberger zur Osterzeit Platz in dem Geschäft. Über diese Möglichkeit ist sie "sehr dankbar."

Das Besondere: Die Erlöse aus dem Verkauf ihrer kleinen Kunstwerke kommen dem Kinderhospiz der Björn-Schulz-Stiftung in Berlin zugute. Die Stiftung widmet sich der Hilfe krebs- und chronisch kranker Kinder. Für die Villingerin ist die Aktion eine Herzensangelegenheit. Bereits seit 16 Jahren widmet sie sich der Gestaltung der einzigartigen Werke. Durch Zufall lernte sie damals Björn Schulz, den Gründer der Stiftung kennen. Von seiner Arbeit war sie so begeistert, dass sie seine Stiftung unterstützen wollte. "Ungefähr zwei bis sechs Stunden benötigt man für das Bemalen der einzelnen Stücke", sagt Neuberger. Bis vor vier Jahren, habe sie die Artikel noch "über die Auslage in Schaufenstern in der Villinger Innenstadt und über Mund-zu-Mund-Propaganda" vertrieben. Über den festen Platz in der Bickenstraße ist sie, "sehr glücklich" und fühlt sich "willkommen". Seit einiger Zeit versorgt der Schmuckhersteller Swarovski die Künstlerin mit kleinen Kristallen, mit denen sie die Werke zum Glänzen bringt.

Die Materialien für die Fertigung besorgt sie auf eigene Kosten. Neben verschiedenen Größen von Ostereiern, gibt es auch weitere Dekoartikel. Hierzu zählen Herzen, kleine Kugeln und diverses Anderes für Tür, Tisch oder Wand. Für die mühevolle Verzierung hat sie Filzstifte zur Hand. Über das gesamte Jahr hinweg verbringt sie ihre Zeit mit der Gestaltung. Die Freude und Begeisterung für ihre Arbeit ist der Villingerin anzumerken.