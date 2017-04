Villingen-Schwenningen 700 Apotheker tagen in Villingen

45. Schwarzwälder Frühjahrskongress der Apothekerkammer zum Thema Krebs bietet den Teilnehmern viele informative Vorträge. Kongress bereits zum 10. Mal in der Doppelstadt

Villingen-Schwenningen (in) Am Wochenende fand der 45. Schwarzwälder Frühjahrskongress der Apothekerkammer des Landes Baden-Württemberg in der Neuen Tonhalle im Stadtbezirk Villingen statt. Bereits zum 10. Mal trafen sich die Landesapotheker in der Zähringerstadt, um sich auszutauschen und um sich weiter zu bilden. Matthias Fellhauer ist der Wissenschaftliche Leiter der Kammer und gemeinsam mit Wolfgang Strölin, dem Vorsitzenden des Fortbildungsausschusses informierte er über die Veranstaltung, eine von jährlich etwa 250, und über das aktuelle Thema: Krebs – eine chronische Erkrankung.

Seit Wochen sei der Kongress ausverkauft und man erwartete an diesem Wochenende etwa 700 Apotheker und Pharmazeutisch-Technische Assistenten, die die Gelegenheit nutzen wollen und sich in einer Reihe informativer Vorträge über die vielen Aspekte und Behandlungsthemen dieser Krankheit zu informieren.

Neben dem Titelthema standen Brustkrebserkrankungen und Prostatakrebs im Mittelpunkt des Themenkatalogs und immer warben die Vortragenden für das Thema Früherkennung. Hiermit könne man die Heilungschancen, die sich bei vielen Krebsarten im Laufe der Jahre immer weiter verbessert haben, um ein vielfaches erhöhen. Ein weiteres Thema waren seltene Erkrankungen, die man auch als Waisenkinder der Pharmakologie bezeichnet. Hierfür wirksame Medikamente (Orphan Drugs) zu entwickeln sei eine besondere Herausforderung, erklärt Fellhauer. Die Entwicklung koste sehr viel Geld und ein wirklicher Ertrag sei für die Pharmaindustrie bei diesen sehr speziellen Medikamenten nicht in Sicht.

Mehr und mehr werde auch von den Apothekern eine intensive Beratung erwartet, insbesondere wenn es um Wechselwirkungen einzelner Medikamente untereinander gehe, erklärt Strölin. Gerade aus diesem Grund sei eine permanente Fortbildung für die Mitarbeiter in den Apotheken ein absolutes Muss. Insgesamt gibt es in den 2200 Apotheken des Landes etwa 8000 Beschäftigte, die von den Fortbildungsangeboten der Kammer profitieren.