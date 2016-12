Villingen-Schwenningen 69-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand in Villingen

Ein Feuer ist am Donnerstag um 11 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Südstadt ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte einen 69-Jährigen nur noch tot bergen. Der Mann war gehbehindert.

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in der Villinger Südstadt ist am heutigen Donnerstagvormittag eine Person ums Leben gekommen. Gegen 11 Uhr meldeten Anwohner starke Rauchentwicklung aus dem Einfamilienhaus in der Weiherstraße. Die verständigten Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Villingen drangen mit Atemschutzausrüstung in die Wohnung vor und konnten den alleine lebenden 69-jährigen, gehbehinderten Wohnungsinhaber nur noch tot bergen, heißt es in der gemeinsamen Presseerklärung von Polizei und Staatsanwaltschaft Konstanz. Das Kriminalkommissariat Villingen hat die Brandermittlungen eingeleitet. Zur Klärung der Brandursache wird ein Brandsachverständiger am Freitag hinzugezogen. Die genauen Todesumstände des 69-Jährigen sollen durch eine angeordnete Obduktion geklärt werden. Der Gebäudeschaden wird auf rund 10 000 Euro geschätzt.