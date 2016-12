Villingen-Schwenningen 66-Jähriger kracht auf Lastwagen

Ein Mann wurde bei einem Verkehrsunfall in Villingen-Schwenningen leicht verletzt. Ein Sachschaden entstand laut Polizei in Höhe von 6000 Euro.

Ein 66-jähriger Autofahrer zog sich bei einem Unfall mit einem Lastwagen leichte Verletzungen zu. Der ältere Mann war am Dienstagvormittag mit einem Ford Focus auf der Dickenhardtstraße in VS-Schwenningen unterwegs und wollte an der Kreuzung die Gewerbestraße überqueren. Hierbei achtete er nicht auf einen Lastwagen, der Vorfahrt hatte. Bei einem heftigen Zusammenprall der beiden Fahrzeuge wurde der Ford um 180 Grad gedreht und stieß mit einem am Fahrbahnrand geparkten VW Golf zusammen. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.