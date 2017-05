VS-Schwenningen 63-Jährige schlägt Exhibitionist auf der Schwenninger Möglingshöhe in die Flucht

63-Jährige schlägt Exhibitionist auf der Schwenninger Möglingshöhe in die Flucht

Ein Exhibitionist hat am Montagnachmittag auf der Schwenninger Möglingshöhe eine Frau belästigt. Jetzt sucht die Polizei nach Hinweisen.

Am Montagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, entblößte sich ein bislang unbekannter Mann auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände der Möglingshöhe gegenüber einer 63-jährigen Passantin.



Der Täter saß auf einer Bank und manipulierte an seinem Geschlechtsteil, berichtet die Polizei. Als die Geschädigte ihn anschrie, entfernte er sich in Richtung der dortigen Kapelle.



Der Exhibitonist wird wie folgt beschrieben: Etwa 50 Jahre alt, braune kurze Haare, muskulös. Er trug ein kariertes Hemd sowie eine Weste und vermutlich Jeanshose.

Außerdem trug er eine Schildmütze. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwenningen unter 07720/85000 entgegen.