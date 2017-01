VS-Villingen 6000 Euro Schaden bei Vorfahrtunfall

Heftig gekracht hat es in der Klinikstraße, als ein Opel-Fahrer die Vorfahrt eines Ford missachtet hat.

Ein 60-jähriger Autofahrer ist am Mittwochabend aus der Ausfahrt eines Parkplatzes auf die Klinikstraße gefahren, ohne die Vorfahrt zu beachten. Der 60-jährige Opel-Fahrer kollidierte dabei mit einem Ford eines 82-jährigen Fahrzeuglenkers, berichtet die Polizei. Beide Autofahrer waren angegurtet und wurden nicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 6000 Euro.