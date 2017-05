Villingen-Schwenningen 60. Geburtstag: OB Kubon und die Last des Amtes

Eine Standortbestimmung Zur Arbeit des Oberbürgermeisters. Was den VS-Rathauschef in seinem Alltag bewegt und was seine drei Wünsche für die Bürger der Stadt sind.

Herr Oberbürgermeister, Sie werden diesen Samstag 60 Jahre alt. Sind Sie fit für die Zielgerade Ihrer zweiten Amtszeit auf dem Chefsessel des Rathauses Villingen-Schwenningen?

Ja, bin gesund und mental fühle ich mich super.

Sie sind jetzt rund 15 Jahre im Amt. Was haben Sie in dieser Zeit gelernt?

Ich glaube, was man muss lernen der zu bleiben, der man wirklich ist, man darf sich nicht brechen lassen. Dafür gibt es kein lehrbuchartiges Rezept, das ist Erfahrung, das muss in jedem Augenblick neu entschieden werden. Gleichzeitig muss man aber auch Wege finden, Kompromisse zu schließen. Diese dürfen nicht als persönliche Niederlage sondern als Gewinn für ein gemeinsames Ganzes verstanden werde

Nach relativ vielen Jahren im Amt bedrängen mich die schlechten Schlagzeilen nicht mehr so wie früher. Viele Botschaften des Tages sind zwei Wochen später kein Thema mehr. Wichtig ist es, eine Linie zu halten, und trotzdem offen für Veränderungen zu sein. Es geht darum, sich auf Gegebenheiten, die man vielleicht gar nicht gewollt hat, einzustellen. Ich nenne als Beispiel den Bürgerentscheid zum Rathausneubau vor fünf Jahren. Es bringt nichts, nach so einer Entscheidung das Handeln bockig einzustellen. Es geht mir darum, so etwas positiv umzusetzen. Ein anderes Beispiel: das neue Jugendkulturzentrum am Klosterhof. Sie wissen die Entscheidung habe ich nicht gewollt, weil meines Erachtens die Stärkung in den urbanen Zentren vorrangig war. Aber nachdem die Entscheidung gefallen ist, will ich jetzt, dass das Projekt zu einem Erfolg wird. Deshalb ist mir beispielsweise auch die Kletterhalle nebenan wichtig. Die beiden Adressen können sich gut gegenseitig befruchten.

Welchen Fehler bereuen Sie am meisten?

Ich habe manchmal Dinge zu früh verkündet, die noch nicht spruchreif waren. Ich bedaure sehr, dass ich bei manchen als arrogant gelte. Es kann mir leider passieren, dass ich auf einen Termin gehe, alle begrüße und einen übersehe. Dahinter steckt aber kein böser Wille, und es ärgert mich dann selbst. Auch gab es Personalentscheidungen, bei denen ich rückblickend sage, da war ich nicht konsequent genug. Das hat sich dann auch ab und an als schlecht herausgestellt.

Welcher Erfolg steht ganz oben auf Ihrer persönlichen Hitliste?

Es gibt viele Projekte, die Gartenschau war mein Projekt, das ich durchgesetzt und umgesetzt habe. Das gemeinsame neue Klinikum, gegen Widerstände hatte ich damals die öffentliche Trägerschaft gemeinsam mit dem Landkreis durchgesetzt und damit das Vorhaben ermöglicht. Gerade an diesem Beispiel sieht man übrigens ganz augenfällig, wie die Stadt zusammenwächst. Dann ist da die Bündelung der Verwaltung auf dem Mangin-Gelände, oder die positive Entwicklung der Hochschulen. Vor allem zeigt sich: Unsere Stadt ist deutlich stärker zusammengewachsen. Das ist spürbar. Und schließlich verläuft die wirtschaftliche Entwicklung sehr positiv.

Wie hoch ist der persönliche Verschleiß bei Ihnen?

Mache ich einen verschlissenen Eindruck auf Sie?

Manchmal.

Natürlich wird man älter, die Haare grauer. Die Belastbarkeit ist nicht weniger, aber ich werde schon dünnhäutiger. eigentlich ist das überraschend, denn es gibt nicht mehr Konflikte als früher, trotzdem, sie tun manchmal mehr weh. Das gilt vor allen Dingen, wenn man, und das nehme ich für mich in Anspruch, eigentlich den Ausgleich und den Konsens sucht. Mir hat beispielsweise die Debatte um Überstunden in der Verwaltung vor einigen Jahren persönlich richtig weh getan. Dabei ging es lediglich darum, Wege zu finden, Leistungsträger unter unseren Mitarbeitern in ihrem Engagement zu unterstützen, indem ihnen ermöglicht wurde, bezahlte Mehrarbeit zu leisten. Nach außen wurde jedoch der Eindruck verbreitet, als ginge es um meinen persönlichen Vorteil. Ergebnis ist heute, dass viele sehr engagierte Mitarbeiter ständig durch ein strenges Arbeitszeitmanagement gegängelt werden, was sich sowohl auf die Motivation wie auf den ansteigenden Arbeitsaufwand negativ auswirkt. Fazit: Letztlich leidet die Stadt unter dieser unseligen Diskussion von damals.

Wo und wie entspannen Sie am besten?

In der Stadt entspanne ich mich bei guter Lektüre, aktuell ist das eine tolle Biographie zum 300. Geburtstag von Maria Theresia. Ich bin ein sehr austrophiler Mensch und fahre im Herbst nach Wien, um dort alle Ausstellungen aus diesem Anlass zu besuchen. Ein Ölgemälde von ihr hängt ja in meinem Büro. Was mich an Österreich so fasziniert ist der Gegenentwurf zu Preußen. Und schließlich war die Doppelmonarchie das erste Beispiel eines doch insgesamt funktionierenden Vielvölkerstaates, einer multikulturellen Gesellschaft. Außerhalb der Stadt entspanne ich am besten an Orten mit großer Kulturgeschichte. In Südamerka zum Beispiel. Oder einfach in Italien, das ist näher.

Gibt es eine Art Leitspruch, der Sie durch Ihre Arbeitsjahre begleitet?

Ja, da gibt es ein paar Sätze in einem Gebet des Heiligen Thomas von Aquin: „Lass mich in Glück und Unglück treu zu Dir stehen, im Glück demütig, im Unglück stark und ungebeugt.“ und weiter: „ Gib mir, o Herr, ein wachsames Herz, das kein leichtfertiger Gedanke von Dir ablenkt, ein edles Herz, das keine unwürdige Leidenschaft erniedrigt, ein gerades und aufrechtes Herz, das kein gemeines Streben auf Abwege führen kann, ein starkes Herz, das keine Trübsal beugt, ein freies Herz, das sich von keiner bösen Macht beherrschen lässt.“ Das sind Leitlinien auch für mein politischen Handeln. So muss aus meiner Sicht Politik sein.

Worüber freuen Sie sich im Geschäft regelmäßig?

Wenn Strategien funktionieren.

Und worüber ärgern Sie sich fast immer?

Über Gerüchte und Vermutungen, die jeglicher Wirklichkeit wiedersprechen.

Wenn Sie durch Villingen-Schwenningen radeln, was gefällt Ihnen am besten?

Der schöne Radweg Richtung Breitbrunnen.

Und wo schauen Sie am liebsten weg?

Was mir richtig stinkt ist der Müll, den manche Leute einfach in der Stadt oder der Landschaft hinterlassen. Da fehlt es an persönlichem Verantwortungsbewusstsein der Einzelnen. Ich spreche auch immer wieder Leute an, wenn ich so etwas beobachte, Jugendliche und Erwachsene.

Welche Veränderungen stellen Sie in Ihrem Tagesgeschäft auf Grund der Digitalisierung fest? Wie reagieren Sie darauf?

Das größte Problem ist meines Erachtens die Individualisierung der persönlichen Informationsauswahl. Im Ergebnis kommen wir immer mehr in eine Gesellschaft, in der Menschen zusammenleben, bei denen jeder von anderen Wahrheiten, eben seinem Informationsmenü, ausgeht. Wenn ich, um mich zu informieren eine Zeitung jeden Tag zu lesen habe, wenn ich die Tagesschau von A bis Z ansehe, dann muss ich auch Dinge zur Kenntnis nehmen, die nicht in mein Weltbild passen. Dann jedoch habe ich die gleiche Grundlage als Information, auf der ich mit meinen Mitmenschen kommunizieren und ein Gemeinwesen gestalten kann.

Worauf kommt es beim Regieren in der Doppelstadt heute an: Wie hat sich dieser Anspruch in Ihren beiden Amtszeiten verändert?

Das Thema Doppel-Stadt tritt in den Hintergrund. Und es werden die Entscheidungen immer wichtiger, die uns alle voran bringen. Da verspreche ich mir auch von dem demnächst zu beschließenden Leitbild und von dem anschließenden integrierten Stadtentwicklungskonzept einiges. Um auf die Frage zurückzukommen. Ja, ich agiere heute gelassener als in meinen ersten Jahren.

Zum Geburtstag darf sich ja jeder etwas wünschen. Was sind Ihre drei Wünsche für die Zukunft der Stadt Villingen-Schwenningen?

1) Mehr Freude über das, was ist.

2) Mehr Gelassenheit gegenüber den Dingen die vielleicht nicht so sind, wie wir sie gerne hätten.

3) Keine Angst vor der Zukunft, die uns erwartet.

Welche Themen wollen Sie bis zum Ende der zweiten Amtszeit am 31. Dezember 2018 abgearbeitet haben.

Ganz wichtig ist es, dass die Entwicklung auf dem Kasernengelände Mangin läuft. Der Kauf des Geländes muss erfolgt und mit der Entschließung begonnen worden sein. Das Konzept mit Wohnen und Verwaltung muss unumkehrbar sein, das ist eine Riesenherausforderung.

Blieben dann überhaupt noch weitere Herausforderungen für eine dritte Amtszeit? Können Sie sich entsprechend motivieren? Oder ist der Entschluss längst gefallen nach dem Motto: Das neue Verwaltungsgebäude weihe ich schon selbst ein und deshalb kandidiere ich auch erneut für das Amt des Oberbürgermeisters?

Es gibt immer Herausforderungen. Eine der wichtigsten ist meines Erachtens die Schaffung von ausreichend sozialem Wohnraum in der Stadt. Villingen-Schwenningen wächst und hier haben wir ehrgeizige Ziele. Ich bekomme das immer in meiner Bürgersprechstunde mit. Viele suchen eine passende, bezahlbare Wohnung. Zur ihrer Frage, ob ich das neue Verwaltungsgebäude selbst einweihen will: Das wäre schön – für mich persönlich, für andere auch.

60 Jahre alt: Wie groß ist die Versuchung, am Ende der zweiten Amtszeit im kommenden Jahr zu sagen: Das war`s?

Auch diese Versuchung gibt es – ebenso wie weiter zu machen. In jedem Falle werde ich auch mit 61 Jahren nicht zum Ruhe-Ständler werden.