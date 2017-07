Villingen-Schwenningen 52 stolze Bickebergschüler halten ihr Abschlusszeugnis in Händen

Marcel Dering und Michael Graf sidn die Jahrgangsbesten 2017.

VS-Villingen – Für 18 Neuntklässler und 34 Zehntklässler endete die Zeit an der Bickebergschule. Mit dem Abschlusszeugnis in der Tasche starten sie nun in einen neuen Lebensabschnitt und wechseln entweder in die Ausbildung oder an eine weiterführende Schule.

Bei einer stimmungsvollen Entlassfeier im Gemeindesaal der Heilig-Kreuz-Kirche fieberten die Schulabgänger sichtlich aufgeregt ihren Zeugnissen entgegen. Das Programm, das die Feier umrahmte, war besonders bunt ausgefallen. Neben der musikalischen Umrahmung durch die Bläserklasse und die Schulband bereicherten weitere kleine Beiträge der Abschlussklassen das Programm und begeisterten die Eltern und Freunde.

In seiner Rede ging Schulleiter Alexander Hermann auf die Herausforderungen des vergangenen Schuljahres ein und sprach vom langen und entbehrungsreichen Weg, den die Schülerinnen und Schüler im Abschlussjahr hinter sich gebracht haben. „Ein erstes Etappenziel ist erreicht“, betonte er und wünschte auf dem weiteren Lebensweg viel Erfolg. Er forderte die Schüler auf, neugierig zu bleiben und den eigenen Weg zu suchen: „Wer etwas vermeiden will, sucht Gründe. Wer etwas erreichen will, sucht Wege.“

Bei der abschließenden Zeugnisübergabe und Preisverleihung wurden die Schülerleistungen gebührend gewürdigt. Ausgezeichnet wurden die Jahrgangsbesten Marcel Dering (Klasse 9) und Michael Graf (Klasse 10) mit dem Preis der Schule und der Stadt Villingen-Schwenningen. Einen weiteren Preis für besondere Leistungen erhielt Sergiu-Florin Cernau. Ein Lob für ihre Leistungen erhielten Philipp Liebermann, Daniel Iwanow, Laura Bleibel, Gözde Iteginli, Maxim Jung und Niklas Weinland

Für ihr besonderes soziales Engagement erhielten Philipp Liebermann, Sebastian Bohrer, Luca Stehle und Alexander Rose eine Auszeichnung des Freundeskreises der Bickebergschule vom Vorsitzenden Henry Greif überreicht. Für seine Leistungen im naturwissenschaftlichen Bereich wurde Sergiu-Florin Cernau mit einem durch die Firma Frei-Lacke aus Döggingen gestifteten Preis geehrt.