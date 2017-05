Villingen-Schwenningen 5000 feiern bei Mega-Party

Bei 90er Jahre-Musik herrscht Super-Stimmung in der Schwenninger Heliosarena.

VS-Schwenningen – Diese Party war wirklich mega – und zwar in jeder Hinsicht. Rund 5000 Fans der Musik der 90er Jahre ließen sich in der Helios-Arena von den Live-Auftritten ihrer Stars rocken. Diese Musik scheint so populär wie eh und je – und zwar bei allen Altersgrupen. Das Publikum jedenfalls war altersmäßig total durchgemischt. Alle waren mehr als begeistert und jeder wartete auf "den Hit". Für jeden war etwas dabei: Rednex brachte nicht nur Old Pop auf den Baum und den Spirit in die Menge, bei E-Rotic war es frech wie immer. Das Publikum verneigte sich vor Mr. President und holte ihn für eine Zugabe auf die Bühne zurück, neben der er und Culture Beat sich nach seinem Abgang herzlich in die Arme schlossen. Unerreicht war immer noch "The Power" von Snap, Mitbegründer des Eurodance. Das Publikum schwelgte und machte 5000 Herzen für Schwenningen.