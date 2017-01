Villingen-Schwenningen 36-Jähriger wird neuer Feuerwehr-Chef der Doppelstadt

Der Personalausschuss hat den Heinzelmann-Nachfolger gewählt. Der neue Mann für die Stelle des Feuerwehr-Chefs kommt aus dem Raum Augsburg. 33 Bewerbungen waren für den Posten eingegangen.

Benedikt Bockemühl soll neuer Gesamtkommandant der Feuerwehren in Villingen-Schwenningen werden. Der 36-Jährige aus Bayern setzte sich in einem Feld von 33 Bewerbern durch. Der Personalausschuss des Gemeinderats wählte den neuen Feuerwehrkommandanten am Mittwoch in nichtöffentlicher Sitzung. Bockemühl setzte sich mehrheitlich durch. Ein zweiter, ebenfalls noch junger aber mit viel Feuerwehrwissen angetretener Kandidat, zog nur knapp den Kürzeren. Der Personalausschuss tagte im Beisein von zwei VS-Kommandanten. Gelobt wurde von den Ausschussmitgliedern die hohe Qualität im Bewerberfeld.

Bockemühl ist eigentlich ein gebürtiger Rheinländer. Er kam in Düsseldorf zur Welt. Er wirkt bei einer kleinen Gemeindefeuerwehr im Umfeld von Augsburg. In der Region wirkt er auch als kommunenübergreifender Kreisbrandrats. In diese Position wurde er 2011 gewählt – auf Vorschlag des Landrats. Seit dem Jahr 2005 kümmerte sich Bockemühl um die Nachwuchsarbeit der Feuerwehr in der Region. Er initiierte dafür das Projekt: Retten kann jeder…bei uns lernen. Er wurde dafür für einen Förderpreis des Innenministeriums nominiert. Die Ehrennadel der deutschen Jugendfeuerwehr wurde Bockemühl dafür im Dezember 2010 verliehen.

Der jetzt auserwählte Kandidat legte den Entscheidungsträgern eine extrem üppige Bewerbungsmappe vor. Dutzende von Lehrgängen und Ausbildungen hat er demnach absolviert. Ein Ausschussmitglied sagt zum SÜDKURIER anerkennend: „So eine Vita habe ich noch nicht von so einem noch jungen Mann gesehen.“

Der neue VS-Feuerwehrchef hat es auch vorgezogen, seinen Horizont jenseits der Landesgrenzen zu erweitern. Insgesamt 70 Wochen wirkte er bei der US-amerikanischen Feuerwehr von Fremont in Kalifornien. Er war dort auch an zahlreichen Löscheinsätzen beteiligt. Fremont ist immer wieder von markanten Waldbrandkatastrophen betroffen. Über die Löscheinsätze wird weltweit berichtet.

Bockemühl ist aktuell kein hauptamtlicher Feuerwehrmann in seiner bayerischen Gemeinde. Er wirkt als Lehrer an der dortigen Mittelschule. Mit dem Wechsel nach Villingen-Schwenningen ändert sich dies. Bockemühl wird, wie sein Vorgänger Markus Heinzelmann, hauptamtlich beschäftigt sein. Entlohnt wird die Stelle nach A13.

Als Pädagoge hat der künftige Feuerwehrkommandant des Oberzentrums auch in seinen bayerischen Jahren ein Buch als Co-Autor mitgeschrieben. Es geht bei dem Werk mit dem Titel Bewegungspausen um sinnvolle Motivation von Kindern und Jugendlichen. Das Werk richtet sich gegen Haltungsschäden Heranwachsender und animiert Schüler und Lehrer, mit kurzen Action-Einlagen im Unterricht die Durchblutung und damit auch die Konzentrationsfähigkeit sowie den Spaß am Lernen anzuregen.

Bockemühl interessierte sich schon als kleiner Junge für die Feuerwehr. Beim Martinsumzug staunte er immer über die Helfer, die für die Streckenabsperrungen sorgten, berichtete er anlässlich einer Preisverleihung.

Auf Bockemühl wartet im Oberzentrum eine besondere Herausforderung. Es geht auch um die Neuausrichtung der Tätigkeiten. Zuletzt hatten jahrelang schwelende Probleme zwischen haupt- und ehrenamtlichen Feuerwehrmännern für massive Zerwürfnisse gesorgt. Das Problem gipfelte im Rücktritt von Markus Heinzelmann, der sich entnervt von Zank und Grabenkriegen, zuletzt mit der Schwenninger Abteilung, auf einen ruhigeren Verwaltungsposition im Rathaus zurückzog. Er wirkt jetzt als Experte für Brandschutz. Auch in Villingen-Schwenningen wird Bockemühl das Thema Nachwuchsförderung anpacken müssen. Einige Dorffeuerwehren stehen mittelfristig hinsichtlich ihrer Einsatzfähigkeit zur Disposition.