VS-Villingen 31-Jähriger rastet in der Notaufnahme aus

31-Jähriger rastet in der Notaufnahme aus

Ein junger Mann ist in der Notaufnahme des Schwarzwald-Baar Klinikums auf einen Security-Mitarbeiter losgegangen. Zuvor hatte er sich mit seinem Bruder gestritten und war deshalb zur Behandlung im Klinikum.

Der 31-jährige Mann sollte am frühen Sonntagmorgen gegen 1.20 Uhr in der Notaufnahme des Schwarzwald-Baar Klinikums behandelt werden. Dort rastete der Mann nach Polizeiangaben aus und versuchte, einen Security-Mitarbeiter der Klinik mit einer aufgestellten Spendenbox zu schlagen. Der Mitarbeiter konnte den Schlag abwehren und wurde nicht verletzt. Schließlich musste der renitente Mann in polizeilichen Gewahrsam genommen werden. Hierbei beleidigte der 31-Jährige die eingesetzten Beamten.