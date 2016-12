Villingen-Schwenningen 300 fehlende Kita-Plätze in Villingen-Schwenningen

Einstimmig haben gestern die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses der Stadt die Haushaltsplanung im Bereich Jugendhilfe für 2017 zugestimmt. Dabei gab es auch grundsätzliche Fragen über den künftigen Ausbau der Kindergärten und die Zukunft der Kinderhorte.

Michael Schuhmacher, katholischer Pfarrer aus Schwenningen, warf die Frage auf, wie die Stadt gedenke, den Bedarf an Kindergartenplätzen zu decken. Immerhin gehe die Stadt aktuell von rund 300 fehlenden Plätzen in der Gesamtstadt aus. Angesichts des gesetzlich verankerten Anspruchs auf einen Kindergartenplatz und Eltern, die den Kommunen mit Regressforderungen drohen, sei die Frage, was die Stadt VS unternehmen werde.

Stefan Assfalg, der verantwortliche Leiter des Amtes für Jugend, Bildung, Integration und Sport, wies darauf hin, dass die Stadt auch 2017 weitere Kindergartenkapazitäten schaffen werde. Mehrere Erweiterungen seien geplant. Ziel sei es auch, 2017 das Betreuungsangebot für unter Dreijährige durch den Ausbau der Kindertagespflege zu verbessern. Assfalg stellte aber auch klar, das die Stadt nächstes Jahr nicht den kompletten Bedarf von 300 Plätzen decken könne. "Die Kommune muss es sich auch leisten können. Wir müssen das schrittweise machen."

Oberbürgermeister Kubon ergänzte, dass die Stadt in den vergangenen zehn Jahren das Betreuungsangebot massiv ausgebaut habe. Regresspflichtig könnten Kommunen nur gemacht werden, wenn ihnen Versäumnisse nachgewiesen werden können. "Wir sind da gut aufgestellt", urteilte der OB.

Wie lange es noch Kinderhorte in der Stadt gibt, wollte Stadträtin Katharina Hirt wissen. Amtsleiter Assfalg erklärte, dass die bisherigen Horte mit dem Ausbau der Ganztagesschulen aufgelöst und das Personal an die Schulen verlagert werde. Weil aber der Ausbau der Ganztagesschulen langsamer vonstatten gehe als ursprünglich gedacht, wird ein Teil der Horte auf absehbare Zeit weiter bestehen. Als nächstes soll der Hort im Johanna-Schwer in Villingen aufgelöst werden, wenn nächsten Schuljahr die Klosterringschule als Ganztagesschule an den Start geht.