Villingen-Schwenningen 30-Jähriger rastet am Rande der Kulturnacht völlig aus

In Villingen-Schwenningen muss Mann in Gewahrsam genommen werden.

Ein 30-jähriger Mann legte sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Markstraße mit mehreren Sicherheitsbediensteten, die im Rahmen der Kulturnacht tätig waren, an.



Als Beamte des Polizeireviers einschritten, nahm der Beschuldigte sofort eine Droh- und Angriffshaltung gegenüber den Beamten ein. Der Mann wurde überwältigt, zum Revier gebracht und nach einer ärztlichen Untersuchung in Gewahrsam genommen. Während den polizeilichen Maßnahmen verhielt sich der Beschuldigte äußerst aggressiv und beleidigend gegenüber den Polizeibeamten.



Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung. Außerdem wird er für den Aufenthalt im Polizeigewahrsam zur Rechnung gebeten.