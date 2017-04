VS-Schwenningen 21-jährige Autofahrerin bei Auffahrunfall leicht verletzt

Eine junge Autofahrerin reagierte am Donnerstagnachmittag zu spät und verursachte so einen Unfall.

Bei einem Auffahrunfall, der sich am Donnerstag, kurz nach 16 Uhr, auf der Rottweiler Straße ereignet hat, ist eine 21-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden.

Die junge Frau fuhr mit einem Seat Ibiza hinter einem Mercedes Vito auf der Rottweiler Straße in Richtung Stadtmitte. Im Bereich einer Tankstelle, musste der Fahrer des Vitos verkehrsbedingt anhalten.

Die 21-Jährige reagierte zu spät und prallte mit ihrem Seat in das Heck des Wagens. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 10 000 Euro. Die bei dem Unfall leicht verletzte Seat-Fahrerin wurde ins Klinikum gebracht.