VS-Weigheim 21. Narrenbaum in Weigheim ist gestellt

Der 21. Narrenbaum in Weigheim steht. Die Ortschaft ist wieder fest in der Hand der Narren.

20 Mitglieder der Weigheimer Narrenzunft und der Stallhocker hievten unter dem Kommando von Peter Gromann das Gehölz in seine Position. Siegfried Uhl hatte den etwa 20 Meter langen Baum mit seinem Kleintraktor an seinen Bestimmungsort transportiert. Beginn der Aktion war um 18.18 Uhr. Eine Dreiviertelstunde später stand das Herrschaftssymbol der Narren dann am Brunnen in der Ortsmitte.

Der Umzug der Narrenzunft Weigheim startet am 4. Februar, ab 14.14 Uhr, Am Rain. Der Treck mit 50 Gruppen zieht dann zur Festhalle in der Trossinger Straße. Die Umzugsstrecke verläuft über die Alfons-Käfer-Straße/Mühlhauser Straße – Mühlhauser Straße – bis zur Sport- und Festhalle. Dort kommt es zwischen 14 und 17 Uhr zu Straßensperrungen.