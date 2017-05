Villingen-Schweningen 200 Kinder singen im Franziskaner Konzerthaus

"Singromantik" ist ein Chorprojekt der Superlative, das im Jubiläumsjahr mehr als 200 Kinder von Grundschulen Villingen-Schwenningens und den Kinderchören der Evangelischen Kirchengemeinde im Gesang vereint. Am Samstag, 6. Mai, ist das Ergebnis im Franziskaner Konzerthaus zu hören.

Am Samstag, 6. Mai, um 16 Uhr im Franziskaner Konzerthaus erleben die Kinder Chorsingen als ein musikalisches Gemeinschaftserlebnis und werden das Publikum mit ihrer Hingabe und Singfreude tief berühren. Kinder spielerisch für Musik und fürs eigene Singen begeistern, das ist die Zielsetzung von "Singromantik".

Ausgangspunkt sind berühmte Musikstücke aus der Romantik, die in ihrer emotionalen Farbigkeit jungen Menschen den Zugang erleichtern. Die Werke sind eigens für die Kindersingstimme arrangiert. Unter der Leitung der Vokalpädagogin Friedhilde Trüün singen die jungen Menschen originale Liedkompositionen der Romantik, instrumentale Miniaturen romantischer Meister, die mit Texten versehen wurden und musikalische Lyrik zeitgenössischer Komponisten.

Das Singen wird mit Geschichten und Anekdoten zu Komponisten und Kompositionen kombiniert, so dass die Kinder wie von selbst mit den Stücken vertraut werden. Darunter sind Lieblingswerke wie die Moldau, die Ouvertüre zu Wilhelm Tell, der Fröhliche Landmann, die Ungarischen Tänze und vieles mehr. Zu den Mitwirkenden zählen Schüler (Südstadtschule, Bickebergschule, Klosterringschule, Gartenschule, Erich-Kästner-Schule Donaueschingen und Allmendshofen), der Kinderchor der Evangelischen Kirchengemeinde Villingen und die Musikakademie VS.

Karten

Karten für 'SingRomantik' gibt es im Vorverkauf für 8 Euro (ermäßigt 50 %) u.a. beim Tourist-Info & Ticket-Service in Villingen (Franziskaner Kulturzentrum) und Schwenningen (Bahnhof), außerdem an allen Vorverkaufsstellen von Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg. Telefon: 07721-822525, E-Mail: tickets@villingen-schwenningen.de oder unter www.villingen-schwenningen.de.