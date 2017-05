Villingen-Schwenningen 200 Kinder füllen das Franziskaner mit purer Romantik und Freude

Bei einem einmaligen Gesangsprojekt singen die Grundschulkinder singen klassische Lieder. Die Zuhörer im vollen Franziskaner sind begeistert und gerührt.

VS-Villingen – Mehr als 200 Schülerinnen und Schüler ließen am Samstag das Franziskaner Konzerthaus in Villingen mit dem Kinderchorprojekt Singromantik erbeben. In einer Veranstaltung des Kulturamtes, der Musikakademie VS und der evangelischen Kirchengemeinde Villingen sangen die Schüler, die aus verschiedenen Schulen des Kreises gekommen waren, klassische Lieder.

Ausgangspunkt für dieses "Chorprojekt der Superlative", wie es im Programm zum Stadtjubiläum heißt, waren berühmte Musikstücke aus der Romantik, die in ihrer emotionalen Farbigkeit jungen Menschen den Zugang zur klassischen Musik erleichtern. Das pädagogische Konzept für das Projekt wurde von Friedhilde Trüün, Professorin an der Evangelischen Hochschule für Kirchenmusik in Tübingen, erarbeitet. Sie stand am Samstag auch am Dirigentenpult. Mit kleinen Geschichten und Anekdoten aus dem Leben und Wirken der Komponisten – hier reichte die Palette von Robert Schumann bis hin zu Johannes Brahms – lockerte die Musikpädagogin mit viel Humor die Überleitungen zwischen den einzelnen Liedern auf. Immer bezog sie auch die Kinder in das Geschehen mit ein. Einmal ließ sie drei der Sänger auf einem Podest als Vorsänger auftreten, ein andermal wurde die Geschichte von Wilhelm Tell dargestellt.

Musikalisch perfekt unterstützt wurde der Chor von Musikern der Musikakademie Villingen. Auch das Publikum wurde mit eingezogen und das gemeinsame Singen gipfelte am Schluss in einem vielstimmigen "Flieg Gedanke", dem Gefangenenchor aus der Oper Nabucco von Guiseppe Verdi. Dieses gemeinsame Singen sei von einem Großteil der Eltern an einem Elternabend, zu dem man sich im Vorfeld getroffen hatte, gewünscht worden, erklärte die Musikpädagogin. Diesem Wunsch habe sie gerne entsprochen.

Bei den beteiligten Kindern spürte man die Freude, die sie an dieser Musik hatten. Mit einstudierten Gesten und eindrucksvoller Mimik wurden die Themen der Lieder zusätzlich unterstützt. "Das war bewegend und einfach grandios", meinte eine Zuhörerin nach Ende des Konzerts noch sichtlich beeindruckt vom gerade Gehörten. Und die Dame war nicht die einzige, die ihre Begeisterung nicht verbergen wollte, selbst Tränen der Rührung waren keine Seltenheit. Mit stehenden Ovationen zeigte das Publikum seine Begeisterung über dieses wunderschöne Konzert.

Sie waren dabei

Diese Schulen, Chöre und Institutionen waren beteiligt: Südstadtschule, Bickebergschule, Klosterringschule, Gartenschule (alle Villingen-Schwenningen), Erich-Kästner-Schule Donaueschingen und Allmendshofen, der Kinderchor der ev. Kirchengemeinde Villingen. Mit dabei Bezirkskantor Marius Mack, die Musikakademie VS mit Gerhard Wolf, das Amt für Kultur VS mit Andreas Dobmeier. Die musikalische Begleitung erfolgte durch Volker Kaulartz (Saxophon), Torsten Krill (Percussion), Frank Schlichter (Klavier), Sebastian Schuster (Kontrabass) und Delia Varga (Querflöte). (in)